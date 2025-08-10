Llona lamenta la falta de fichajes: «La plantilla está aún sin estructurar»

Borja Pérez Domingo, 10 de agosto 2025, 12:21 | Actualizado 12:43h. Comenta Compartir

La Cultural puso fin a su pretemporada con una derrota ante el CD Lugo que sirvió para sacar a relucir las carencias de este equipo a menos de una semana del inicio de la competición. Aunque la pretemporada ha dejado buenas sensaciones en algunos aspectos, también ha exhibido las múltiples necesidades que deberá paliar la dirección deportiva en el tramo final de mercado de fichajes que, eso sí, se extenderá hasta el inicio del mes de septiembre.

En el último duelo ante los lucenses, Santi Samanes, el que defendiera la camiseta culturalista hasta hace apenas dos meses, fue el encargado de sentenciar un encuentro en el que la Cultural volvió a pecar de contundencia defensiva y, además, esta vez tampoco pudo hacer frente a esta carencia con su electricidad en ataque.

Raúl Llona destapa las carencias

Una vez finalizado el encuentro, Raúl Llona, a modo de valoración de la preparación al completo, reconoció que la pretemporada «ha estado muy condicionada por la falta de fichajes», aunque lo hizo asumiendo a su vez que sabían que «el mercado nos iba a ir controlando lo que fuéramos haciendo».

Situando la vista en la competición, que arrancará el próximo viernes en El Plantío, el técnico logroñés se mostró contundente: «Nos vamos a presentar a seis días de la competición con la plantilla sin estructurar del todo como nos gustaría». Aun así, brindando valor al trabajo conseguido hasta el momento, entendió que «hemos hecho muchas cosas bien y de alguna forma creo que los jugadores con los que venimos trabajando llegan preparados».

Un mercado de fichajes complicado

Para cualquier equipo, un mercado de fichajes tras ascender de categoría se antoja complicado, sobre todo cuando el salto es al fútbol profesional y a una categoría en la que se compite con auténticos trasatlánticos a nivel deportivo y económico. Algunos clubes optan por agilizar sus movimientos para poder tener su plantilla lista para el primer encuentro. Otros, como es el caso de la Cultural, prefieren apelar a la paciencia como fórmula para poder conseguir a jugadores de mayor talla que, por unos motivos u otros, no se sitúan en el mercado de fichajes hasta los últimos días del mismo.

Hasta el momento, son ocho las llegadas firmadas por José Manzanera. Edgar Badía, Arnau Rafús, Juan Larios, Selu Diallo, Thiago Ojeda, Diego Collado, Rafa Tresaco y Daniel Paraschiv han sido los elegidos para enfundarse la elástica culturalista en el fútbol profesional, pero, ante el carrusel de salidas que se dio al finalizar la pasada temporada, aún son muchas piezas las necesarias para terminar el cuadro.

Contraste de sensaciones en pretemporada

La pretemporada para la Cultural ha tenido tramos de todo tipo. Desde rachas de fútbol vistoso y goles como los que se consiguieron en la primera parte ante el Sporting para igualar una renta de dos tantos abajo hasta la impotencia de no ser capaz de generar suficiente peligro para remontar un partido, como sucedió en el último enfrentamiento ante el Lugo.

La preparación se ha saldado finalmente con dos victorias - ante Bilbao Athletic y Pontevedra-, dos empates -ante Burgos y Real Avilés- y tres derrotas -frente al Sporting, Oviedo y Lugo-.

Unos números que no son tan significativos como las realidades que se vienen plasmando sobre el césped a lo largo de estos partidos, sobre todo en lo que a la defensa se refiere, después de haber cosechado hasta los últimos cinco goles con un guion calcado -centros laterales desde la banda derecha-, lo que obliga a apuntalar cuanto antes esta zona para poder competir en las mejores condiciones en una Segunda División donde cada punto cuenta como el que más.