Nuevo gran capítulo para una Cultural de garantías

Tras romper la 'maldición' que parecía rondar el Reino de León en este inicio de competición liguera, la Cultural atraviesa un buen momento de forma sostenido por la progresión constante que viene marcando el equipo desde la llegada de Ziganda al banquillo.

Sin embargo, los leoneses se enfrentan este sábado (18:30 horas) a otro de los grandes escenarios de la categoría ante un equipo con calidad a raudales que ha firmado un gran inicio de liga como es el Deportivo, llegando a ocupar los primeros puestos de la categoría.

Si de algo sabe la entidas culturalista, en todo caso, es de saber hacer frente a este tipo de desafíos, lo que invita a pensar en un duelo por todo lo alto.

RC Deportivo Parreño; Mella, Noubi, Loureiro, Comas, Quagliata; Gragera, Villares, Mario Soriano; Zakaria, Yeremay - Cultural Badia; Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Bicho, Thiago Ojeda; Pibe, Selu Diallo, Sobrino; Manu Justo Árbitro Andrés Fuentes (colegio valenciano).

Incidencias Estadio de Riazor. Jornada 13 de LaLiga Hypermotion. 18:30 horas.

Llega la Cultural al envite aliviada tras quitarse un gran peso de encima ganando al Mirandés y consiguiendo su primera victoria en casa. Porque, hasta el momento, el mismo equipo capacitado para asaltar Santander, Valladolid o Zaragoza no había logrado vencer en su feudo.

Ahora, tras deshacerse de esa carga anímica, el club busca una nueva hazaña en un estadio donde no ha conseguido ganar aún en este siglo -son 64 años sin ganar allí-, lo que supone un reto mayúsculo para una Cultural capaz de todo.

Bajas y recuperaciones para Riazor

El cuadro de Ziganda llega a Riazor «muy enchufado», como así lo evidenció el míster en la rueda de prensa previa al duelo. A priori, podrá contar con bicho tras completar la última sesión con normalidad, y también con Tresaco, aunque en este último caso con más precaución en su vuelta al terreno de juego para evitar sobrecargas o nuevas lesiones.

No estará Eneko Satrústegui, que apunta a un mes más de baja, y tampoco Luis Chacón, bastión imprescindible de este equipo, por la 'cláusula del miedo' que le impide jugar contra el club con el que tiene contrato en vigor.

Calidad a raudales

Enfrente, espera un Deportivo de La Coruña que empezó disparado, sin perder en ocho jornadas aunque con cuatro empates en ellas, después bajó un poco el ritmo y la última victoria ante el Real Zaragoza le ha devuelto a la senda del triunfo.

Más allá de dinámicas, la calidad es innegable. Comandados por un Yeremay que incluso se ha llegado a proponer para la Selección absoluta, cuentan con un enorme potencial, sobre todo en la zona más cercana al área rival. Ziganda considera que son «un proyecto hecho para ascender a Primera División».

Cabe resaltar que ha sido un partido de alto riesgo, tras decretarlo así la Comisión Antiviolencia, aunque eso no impedirá el desplazamiento de alrededor de un millar de culturalistas a Riazor -863 entradaqs visitantes-.