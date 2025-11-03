leonoticias - Noticias de León y provincia

Eneko, en el partido ante el Burgos de la primera jornada. LaLiga
Fútbol | Cultural

Primer parte médico de Satrústegui en tres meses en busca del diagnóstico de su lesión

El navarro ha sido sometido a una artroscopia exploratoria para tratar de diagnosticar la lesión que le tiene sin jugar desde agosto

Dani González

Dani González

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

El central de la Cultural y Deportiva Leonesa Eneko Satrústegui ha sido sometido a una artroscopia exploratoria en la rodilla derecha para inspeccionar la articulación del navarro en busca de la lesión que le impide jugar desde la primera jornada.

Según ha informado el club, que ha emitido su primer parte médico acerca de las dolencias que sufre el defensor de la Cultural, el jugador se ha sometido a esta artroscopia para explorar su rodilla y que los médicos puedan diagnosticar su lesión.

El plazo de recuperación de esta intervención suele estar en torno al mes de baja, si bien es cierto que el club señala que «dependerá de la evolución».

Satrústegui sólo pudo participar en la primera jornada, ante el Burgos, y, desde entonces, ha causado baja en la plantilla culturalista.

