Ziganda, confiado pero comedido con su Cultural: «No podemos dejarnos llevar» El entrenador navarro ve al equipo «muy enchufado» para el partido ante un Deportivo «hecho para ascender a Primera División»

Borja Pérez Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:22 Comenta Compartir

La Cultural afronta un nuevo gran capítulo de su ilusionante temporada en la Segunda División. Se trata de la vista a Riazor, al Deportivo de la Coruña, uno de los equipos con mayor historia de la categoría que, además, atraviesa un buen inicio de campaña sostenido por su calidad individual en ataque.

Ziganda, en la previa del choque, no rehuyó a la hora de hablar del poderío de los gallegos, aunque siempre desde una postura de máxima confianza en su equipo.

Preparados para lo que venga

De hecho, el técnico navarro considera que «después de la victoria en casa, todo el mundo está más contento, nos hemos quitado un pequeño gran peso de encima y veo a todo el equipo muy enchufado». «Hay que trabajar mucho y confiar mucho en lo que se hace. Los retos se superan con mucho trabajo. mucha determinación y analizando y preparándolo todo. A partir de ahí, es empujar, empujar y empujar. Estamos ahora medianamente bien, pero estamos preparados para todo lo que venga«, afirmó.

Sobre lo que se va a encontrar en Riazor, José Ángel dejó claro que e Deportivo es «un proyecto construido para subir a Primera División». «Es un equipo que tiene que lidiar con esa presión. De mediocampo para delante tienen mucha calidad individual. El otro dia en Zaragoza dieron ya muestras de recuperar la solvencia defensiva y tienen muchas individuales para ganarte los partidos incluso aunque no tengan un buen día».

El entrenador actualizó también la situación de las dudas de cara al encuentro como son Bicho y Rafa Tresaco: «ambos están disponibles, Bicho hizo ayer parte con el grupo y hoiy ha completado el entrenamiento normal». Por otro lado, admitió que «tenemos algunos tocados y esperaremos a mañana».

El que no jugará con total seguridad es Luis Chacón tras activarse la llamada 'cláusula del miedo' e impedir al jugador disputar el encuentro ante el equipo con el que tiene contrato en vigor. Una situación que condiciona a Ziganda: «Sí nos va a cambiar que no esté porque Luis está jugando todos los dias y nos da un rol diferente. En la platilla no tenemos otro jugador con esas características. Una pena que no pueda jugar y más siendo él como es, pero tenemos jugadores para reemplazarlo».

La importancia de lo mental y el estado del equipo

Ante la posibilidad de que sea Ribeiro quien pueda adjudicarse su rol, salvando las distancias, y saltar ya a la titularidad tras su último gol ante el Mirandés, el entrenador culturalista habló de su situación: «Está preparado para jugar de inicio, pero no está jugando. Tambien Jordi está en preparado, es que no hay sitio para todos, pero tengo claro que, cuando lo hagan, lo van a hacer bien».

Sobre la tranquilidad que le da al equipo el hecho de estar fuera de los puestos de descenso, 'Cuco' apeló a la tranquilidad y a evitar el exceso de prisas: «La cabeza es muy importante y que no nos dejemos llevar por las corrientes externas. Yo veo que estamos en el camino y luego ganarás o no ganarás. No nos podemos dejar llevar por el exceso de prisas. Hay que ser mucho más comedido y trabajar día a día, aunque he de reconocer que ganar en casa te da un poco de paz para trabajar mas y mejor».

En este contexto, se mostró muy contento con el equipo, sobre todo «en la idea de lo que veo del equipo y de sacarle potencial, me gusta como salimos a los partidos, como manejamos el balón. A pesar de ello, reconoció que »el último tercio es mejorable, pero la mentalidad que tiene el equipo me gusta».

Por último, no escondió la debilidad del equipo a balón parado y concluyó admitiendo que «es una faceta que es muy importante porque muchos partidos se deciden ahí y la tengo en mente. Lo tenemos en cuenta y lo trabajamos».