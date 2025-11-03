leonoticias - Noticias de León y provincia

Luis Chacón celebra su gol ante el Mirandés. CyDL
Fútbol | Cultural

Ziganda no podrá contar con Chacón por primera vez

El mediapunta gallego no podrá jugar ante el Deportivo debido a la conocida como 'cláusula del miedo' impuesta en la cesión del futbolista

Dani González

Dani González

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:21

Es uno de los jugadores claves en la Cultural y Deportiva Leonesa, pero no podrá estar este sábado en el duelo ante el Deportivo (18:30 horas) en Riazor.

Luis Chacón será baja ante su exequipo y se perderá, por primera vez en lo que va de temporada, un encuentro. El motivo de su ausencia es la conocida 'cláusula del miedo', una condición acordada en la cesión del mediapunta de Pontedeume a la Cultural por la que se le impide jugar ante su club de procedencia.

De esta manera, el Deportivo evita verse las caras con Chacón tanto en el partido de ida como en el de vuelta y también despeja la posibilidad de que el '10' culturalista, que está yendo a más con el paso de las jornadas, les genere problemas.

Fundamental en la Cultural

El mediapunta suma ya más de 1.000 minutos esta temporada, jugando los 12 partidos como titular y participando en cinco goles – tres de ellos como anotador, dos como asistente -, siendo una de las piezas claves de la Cultural.

Para cubrir su puesto, Ziganda cuenta con distintas alternativas. En busca de un jugador similar a Chacón, el navarro puede optar por colocar a Sobrino en esa posición por detrás del delantero o a Lucas Ribeiro. Pero también puede optar por reforzar el centro del campo y adelantar la posición de Selu Diallo, como hiciera ante el Ceuta o el Zaragoza, y colocar al guineano de '10'.

