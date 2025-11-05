leonoticias - Noticias de León y provincia

Thiago Ojeda.
Fútbol | Cultural

Thiago Ojeda: «Nos estaba costando, necesitábamos ganar en casa»

El argentino destaca la importancia de la baja de Chacón para visitar Riazor, un jugador «diferencial» en ataque

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

El centrocampista argentino de la Cultural y Deportiva Leonesa, Thiago Ojeda, ha destacado este miércoles en la sala de prensa del Reino de León la «necesidad» que tenía el equipo de ganar como local.

«Nos estaba costando, pero lo merecíamos», expone el medicentro, que considera que el triunfo ha sentado «bien» a una Cultural que, a su juicio, ya merecía ganar en partidos previos en el Reino como ante el Ceuta o el Albacete.

Ojeda apunta que la Cultural estaba siendo protagonista «tanto de local como de visitante», si bien es cierto que a domicilio hay «una mayor precisión en las áreas», situación que no se estaba dando en el Reino: «Pero estamos cómodos en todos los partidos».

El argentino también se ha mostrado «contento» con la situación clasificatoria actual de la Cultural porque les da «aire y tranquilidad»: «Es la senda a seguir». Es más, Ojeda aboga por «mejorar» a balón parado y «tener concentración» en estas acciones.

Thiago Ojeda también se ha mostrado contento con su participación en esta Cultural y destaca la «importancia» de jugar los partidos completos. También ha señalado la relevancia de Chacón, que estará ausente por la conocida como 'cláusula del miedo': «Es un jugador diferencial en ataque».

Por último, el centrocampista asegura que no se fijan en el Deportivo porque «trabajamos en cómo tenemos que hacer las cosas nosotros» y, sobre el nombre de Yeremay, destaca que todos los equipos tienen «jugadores desequilibrantes».

