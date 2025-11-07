El emotivo vídeo con el que la Cultural cumple con León: el Reino será rojo El club anuncia la retirada de los actuales asientos del estadio y transformará la imagen manteniendo el nombre de la ciudad en la tribuna

Rubén Fariñas León Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:07

Era la eterna reivindicación de buena parte de los aficionados y el club recogía el guante para comprometerse con ellos.

El anuncio realizado durante el pregón de las Fiestas de San Juan y San Pedro se hará realidad en los próximos días. El Reino de León se teñirá de rojo con el cambio de los asientos.

Así lo ha anunciado el club, en un emotivo vídeo en el que Enrique Beltrán, socio número 22 de la Cultural, se convierte en protagonista de una bonita despedida del que lleva 25 años siendo su asiento en el primero Antonio Amilivia.

𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎…#AúpaCultu pic.twitter.com/s7oVEqAnR6 — Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) November 7, 2025

«Hola. Llevaba tiempo queriendo hablar contigo», arranca el protagonista de la escena. «No quiero que te sientas culpable, pero ambos necesitamos un cambio», continúa.

Beltrán reconoce los «muchos años y vivencias» juntos, en lo bueno y en lo malo, pero reclama «darle otro color a nuestras vidas».

Y es que el Reino de León se transformará en los próximos días y vivirá un cambio radical de imagen. El estadio leonés transformará en rojo y blanco, los colores del equipo que hace uso del mismo, lo que hoy es azul y blanco.

Siempre discutidos esos colores originales, que poco o nada tenían que ver con la Cultural ni la ciudad de León, el cambio supondría un desembolso de en torno a 100.000 euros, tal y como reconoció en su momento el club, quien había reclamado esta transformación al Ayuntamiento de León.

Finalmente será la entidad deportiva quien se haga cargo de sufragarlo, tal y como avanzó la consejera delegada en el pregón. El estadio mantendrá las letras de LEON en la Tribuna y Preferencia Este y, previsiblemente, incorporará en los fondos las inciales del club -CYDL- y el año de fundación -1923-. El rojo predominará, quedando el blanco para las letras y números.