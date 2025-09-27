leonoticias - Noticias de León y provincia

Entrenamiento de la Cultural previo al duelo ante el Real Valladolid. CyDLeonesa
Fútbol | Cultural

Estreno de altura en un derbi de alto riesgo

La Cultural dará el pistoletazo de salida al nuevo proyecto de 'Cuco' Ziganda ante el Real Valladolid en el José Zorrilla

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:07

Es el mejor y el peor escenario para debutar, según cómo se mire. Estrenarse en el José Zorrilla, en caso de hacerlo con victoria, supondría un espaldarazo anímico idóneo sobre el que asentar las bases del nuevo proyecto. Sin embargo, perder, con todos los alicientes externos de este partido, dibujaría también un escenario complejo para un técnico recién llegado.

En todo caso, la Cultural estrenará su nuevo proyecto con 'Cuco' Ziganda al mando en el José Zorrilla, feudo del recién descendido de Primera División, el Real Valladolid. Será este domingo (18:30 horas) cuando ambos conjuntos se citarán en un partido que ha sido declarado de alto riesgo ante la tensión regional existente entre ambas ciudades y trasladada a las aficiones.

Real Valladolid

Real Valladolid

Guilherme; Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Lachuer, Meseguer; Amath, Ponceau, Biuk; Latasa

-

Cultural

Cultural

Badia; Víctor García, Rodri, Ribeiro, Hinojo; Pibe, Selu Diallo, Thiago Ojeda, Chacón; Sobrino, Paraschiv

  • Incidencias Estadio José Zorrilla. Jornada 7 de la Liga Hypermotion. 18:30 horas. LaLiga Hypermotion TV.

El equipo leonés llega al encuentro en la zona roja de la tabla, únicamente por encima del Granada CF. Solo han podido celebrar la victoria en Santander, a la que se suma el empate ante el Leganés. De esta forma, una victoria se antoja necesaria, a sabiendas de la dificultad de que pueda llegar a darse.

Confianza frente a los problemas en defensa

En todo caso, 'Cuco' Ziganda se mostró convencido con una plantilla que «por supuesto que sí me gusta, si no pensase que está bien armada, no vendría ni loco». Para él, los derbis son «regalos que te da la vida».

En lo futbolístico, el técnico navarro asume con naturalidad que «el Valladolid es un equipo que no cambia su estilo juegue donde juegue». «Van con todo, no contemporizan y va a ser muy difícil salirse de esa propuesta suya de jugar a un toma y daca».

Para hacer frente a este desafío, la Cultural llegará con múltiples problemas en la defensa. A las lesiones de Fornos y Satrústegui, se suma la sanción de dos partidos a Calero y las molestias de Barzic, que, aunque puede llegar, como confirmó el míster, será duda hasta el último momento. Tampoco estará Tresaco y Mboula se mantiene como duda a pesar de que la lesión muscular del pasado miércoles ha sido menos de lo esperado.

El Real Valladolid, llamado a pelear por ascender

Al encuentro, llega el Real Valladolid tras haber perdido la pasada jornada por primera vez esta campaña ante el Albacete (2-0). El conjunto pucelano, con tres victorias, dos empates y la derrota mencionada, se mantiene en la zona alta de la tabla.

Tras descender de la máxima categoría y renovar por completo todos sus estamentos, están llamados a pelear por ganar cualquier partido, basándose en sus múltiples argumentos ofensivos y defensivos. Destacan, principalmente, jugadores como Juanmi Latasa o Amath Ndiaye, con una dilatad trayectoria en el fútbol profesional.

No será la Cultural el único equipo con problemas en cuanto a lesiones, pues el conjunto blanquivioleta pierde para este choque a Juric, uno de los puntales en la medular hasta el momento, además de Marcos André.

Duelo de alto riesgo

Hasta la grada visitante del José Zorrilla se desplazarán un total de 595 aficionados, que supone el cupo total de entradas porporcionadas por el club local. Los culturalistas no podrán comprar entradas en la grada local al declararse partido de alto riesgo, lo que ha provocado que solo los abonados pudieran adquirirlas.

Siete años después, el Real Valladolid y la Cultural, con dinámicas muy dispares, se verán las caras en un duelo que, con total seguridad, ofrecerá la cara más competitiva del fútbol.

