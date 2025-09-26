'Cuco' Ziganda, confiado con su Cultural: «Si no tuviera esperanza en la plantilla, no hubiera venido ni loco»

Borja Pérez Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:14 Comenta Compartir

'Cuco' Ziganda afronta ya su primer partido como técnico de la Cultural, apenas cinco días después de llegar a León. Además, se estrenará en un escenario como es el José Zorrilla, con el significado que eso tiene para los seguidores culturalistas.

El técnico, en la comparecencia previa al choque entre la Cultural y el Real Valladolid, se mostró confiado de cara al «partidazo que tenemos el domingo, un derbi, ya siento cómo está la gente y tengo muchas ganas de que llegue».

Un regalo de la vida

Ziganda, con experiencia en derbis importantes como el vasco entre Athletic y Real Sociedad y el asturiano entre el Real Oviedo y el Real Sporting, confesó que «todos los derbis son diferentes». «Son regalos que te da la vida poder vivir esto. Tenemos el privilegio de jugar este tipo de partidos y a todos los que nos gusta el fútbol, es una locura. No se puede explicar», asintió.

En su primera semana como entrenador culturalista, todo son elogios a un club que le ha brindado «un recibimiento muy bueno, con toda la gente muy disponible y ganas de hacerlo todo más fácil. Estamos intentando ponernos al día con todo lo antes posible».

Ante la posibilidad de ver un equipo muy diferente a la propuesta de Raúl Llona, 'Cuco' dejó claro que «nadie tiene tanta influencia como para cambiar un equipo en dos días y nosotros vamos a ir poco a poco«. »El equipo tiene cosas muy buenas y nos vamos a apoyar en lo que ha hecho el cuerpo técnico anterior, que ha trabajado muy bien, aunque los resultados mandan. Entre lo que tenía el grupo y algunas cosas nuestras, estamos preparados», explicó.

Fiabilidad y capacidad de adaptación

Precisamente, acerca de la plantilla también quiso recalcar que «por supuesto que sí me gusta, si no pensase que la plantilla está bien armada, no vendría ni loco. Aun así, «sabemos como es la categoría y los recursos que tenemos, todos tenemos que sacar nuestro cien por cien con confianza, trabajo y mucho espíritu. Nos tenemos que exigir mucho y ser excelentes en todo lo que hagamos».

Como técnico, el navarro se considera «un entrenador que intento adaptarme a la plantilla, aunque mi idea de juego es que seamos lo más fiables y compactos primero en el juego y luego en las áreas. Vamos a trabajar todas las fases para ser lo más completos posibles».

El partido que espera Ziganda

De cara a su estreno, llegará con la defensa en cuadro por lesiones y sanciones, algo a lo que no quiso dar mayor importancia, sacando incluso el lado positivo: «Lo único bueno que hay es que no tienes que pensar. No le doy más importancia, es lo que hay. A ver si puede llegar Mati y si no pues vendrá Nico Toca. Fornos está descartado, pero Jordi no está descartado, es mejor de lo que esperábamos».

Por último, sobre el partido, Ziganda asumió que «el Valladolid es un equipo que no cambia su estilo juegue donde juegue«. »Están manteniendo el bloque y juega con muchísima intensidad. Exige muchísimo a nivel de ritmos y concentración. Ellos van con todo, no tienen control. Va a ser difícil salirse de esa propuesta suya, aunque al proponerte ese partido puede ser más un toma y daca. Si somos capaces de saltar esa presión, podremos atacar. Tienen jugadores que vienen de la máxima categoría», concluyó.