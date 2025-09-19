leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Quique Fornos, en un partido con la Cultural. Peio García

La Cultural cuenta con el límite salarial más alto de entre los recién ascendidos

LaLiga ha publicado los límites salariales de Liga Hypermotion y los leoneses estarían «fuera de descenso» teniendo en cuenta este baremo

Dani González

Dani González

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:49

No es el límite salarial más bajo y es el más alto de entre los recién ascendidos. LaLiga ha publicado este viernes la lista de límites salariales de Segunda División con la Cultural y Deportiva Leonesa «fuera de los puestos de descenso» teniendo en cuenta este factor.

Con un límite salarial de casi 6,9 millones de euros, la Cultural posee el quinto límite salarial más bajo de la categoría después de haber logrado ampliar este margen en torno a un millón más con la campaña de abonados y los patrocinadores.

Noticias relacionadas

Badia: «No sirve de nada quejarse. El problema con el campo nos está sirviendo para unirnos»

Badia: «No sirve de nada quejarse. El problema con el campo nos está sirviendo para unirnos»

Así repartirá la Cultural las 594 entradas para el partido ante el Valladolid

Así repartirá la Cultural las 594 entradas para el partido ante el Valladolid

De esta manera, y sin tener en cuenta al filial de la Real Sociedad, que computa junto al primer equipo txuri-urdin, la Cultural tiene el quinto límite salarial más bajo de la categoría. El menor lo tiene, sorprendentemente, el Almería, con 3,4 millones; seguido del Granada, con 4,3 millones. Andorra (6,46 millones) y Ceuta (6,7 millones) también están por debajo de la Cultural.

Cerca de los leoneses se encuentra el Cádiz, con 7 millones de límite salarial, o el Mirándes, con 7,9 millones. Y en el otro extremo, en los límites salariales más amplios, destaca el Leganés, con 14,8 millones, Las Palmas (13,4) el Real Valladolid (12,2) o el Racing (12,1).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un incendio en Villarejo de Órbigo
  2. 2 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  3. 3 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  4. 4 El pueblo de León que cortará su carretera para reclamar que se la arreglen
  5. 5 Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  6. 6 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León
  7. 7 Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos
  8. 8 El cierre de un centro de estética afectará a clientes y empleados en León
  9. 9 El pueblo de León que alquila el bar del hogar del jubilado por 100 euros al mes
  10. 10 Declarado un incendio en el entorno de Sahagún

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Cultural cuenta con el límite salarial más alto de entre los recién ascendidos

La Cultural cuenta con el límite salarial más alto de entre los recién ascendidos