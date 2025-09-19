La Cultural cuenta con el límite salarial más alto de entre los recién ascendidos LaLiga ha publicado los límites salariales de Liga Hypermotion y los leoneses estarían «fuera de descenso» teniendo en cuenta este baremo

Dani González León Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:49 | Actualizado 15:28h.

No es el límite salarial más bajo y es el más alto de entre los recién ascendidos. LaLiga ha publicado este viernes la lista de límites salariales de Segunda División con la Cultural y Deportiva Leonesa «fuera de los puestos de descenso» teniendo en cuenta este factor.

Con un límite salarial de casi 6,9 millones de euros, la Cultural posee el quinto límite salarial más bajo de la categoría después de haber logrado ampliar este margen en torno a un millón más con la campaña de abonados y los patrocinadores.

De esta manera, y sin tener en cuenta al filial de la Real Sociedad, que computa junto al primer equipo txuri-urdin, la Cultural tiene el quinto límite salarial más bajo de la categoría. El menor lo tiene, sorprendentemente, el Almería, con 3,4 millones; seguido del Granada, con 4,3 millones. Andorra (6,46 millones) y Ceuta (6,7 millones) también están por debajo de la Cultural.

Cerca de los leoneses se encuentra el Cádiz, con 7 millones de límite salarial, o el Mirándes, con 7,9 millones. Y en el otro extremo, en los límites salariales más amplios, destaca el Leganés, con 14,8 millones, Las Palmas (13,4) el Real Valladolid (12,2) o el Racing (12,1).

