Imagen del último encuentro entre Cultural y Valladolid en el Reino de León. Peio García
Fútbol | Cultural

El partido ante el Valladolid, de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia insta a incrementar la seguridad en el duelo entre Cultural y Valladolid del 28 de septiembre

Dani González

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:09

El derbi entre Cultural y Deportiva Leonesa y Real Valladolid regresa esta temporada y la Comisión Antiviolencia dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha calificado este encuentro de alto riesgo.

De esta manera, este duelo, que tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre a las 18:30 horas en el estadio José Zorrilla, requerirá unas medidas particulares de seguridad.

Entre ellas, está la restricción en la venta de entradas, por lo que no se venderán localidades de forma online ni en taquilla.

A ello se sumarán otras como distintas medidas de seguridad en el entorno del estadio y un aumento de los efectivos policiales velando por el normal desarrollo del encuentro.

