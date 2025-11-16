Un duelo directo para mantenerse al alza en el Reino

Borja Pérez Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

En Segunda División cada partido es una batalla, pero más aún cuando se trata de un enfrentamiento directo entre dos equipos de la zona baja de la tabla, con todo lo que ello conlleva a pesar de la tempranía.

La Cultural recibe este lunes (20:30 horas) al Málaga CF, un histórico del fútbol español que viene sumergido en los últimos años en una dinámica compleja, lo que le ha llevado a pelear por objetivos impensables en aquellos momentos donde recorrían los estadios europeos.

Cultural Badia; Víctor García, Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Hinojo; Ojeda, Bicho; Pibe, Selu Diallo, Cortés; Manu Justo - Málaga CF Alfonso; Rafita, Diego Murillo, Javi Montero, Víctor García; Juanpe, Dani Lorenza; Larrubia, Carlos Dotor, Joaquín; Eneko Jauregi Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 14 de la Liga Hypermotion. 20:30 horas.

Con el aval de la victoria en el último encuentro liguero en el Reino pero también la necesidad de sumar tras perder en Riazor y verse de nuevo en descenso, el conjunto de Ziganda afronta el encuentro «con ganas de darle una nueva alegría a la afición, como confirmó el propio técnico en la rueda de prensa previa al partido.

La enfermería condiciona el partido

Para hacer frente a este desafío, el cuadro culturalista estará condicionado por bajas de mucho peso. En primer lugar, una que ya se conocía como es la de Barzic tras haber sido convocado por la selección croata sub-21. El jugador se perderá únicamente el duelo del lunes, pero será una baja crucial tras haberse convertido en uno de los bastiones principales del esqueleto del técnico.

A esta baja se suma la de Rubén Sobrino, que estará alrededor de dos meses fuera de los terrenos de juego, y las dudas de Bicho y Pibe, que, a pesar de no tener lesiones graves, siguen tocados a la espera de que Ziganda decida si arriesga o no con ellos.

La situación del Málaga CF

Enfrente, llega el Málaga CF en una situación límite y con su entrenador en entredicho fruto de una mala dinámica que les ha llevado a situarse en la zona baja de la tabla, únicamente un punto por encima de la Cultural, lo que supone una gran presión al tratarse de un club histórico de Primera División.

Más allá de lo que pueda marcar la clasificación o las dinámicas, Ziganda reconoce que el cuadro andaluz es un equipo «muy atractivo de ver». «El año pasado les vi todo y jugaron muy bien al fútbol y este año empezaron igual, pero es que este año también, lo que pasa es que tres puntos más o menos te hacen mirar a uno y otro lado, la línea es muy fina. Es un equipo muy dinámico, no les quema la pelota, tienen jugadores muy interesantes y les ha faltado algo en los últimos minutos. Es un equipo muy atractivo de ver», explica.

En todo caso, el Reino de León se prepara para un nuevo desafío en el que la grada será un aspecto fundamental y lo hace con los primeros cambios en su apariencia. Tras comenzar las obras del cambio de asiento al color rojo tan demandado, este lunes se podrá ver ya parte de la Tribuna Oeste de rojo, lo que supondrá un avance respecto a cómo será el estadio una vez esté todo cambiado.