La Cultural comunica una nueva lesión: Sobrino estará dos meses fuera

Nuevo varapalo para la Cultural. En una semana importante de cara a poder preparar el próximo encuentro ante el Málaga CF en lo que será un nuevo duelo directo de la zona baja de la tabla, el conjunto leonés vuelve a estar afectado por las lesiones.

En este caso, se trata de Rubén Sobrino, un jugador con una importante carga de minutos hasta el momento y la polivalencia de poder desempeñarse tanto en ambas bandas como en la referencia ofensiva.

Dos meses fuera

El futbolista llegado en el mercado de fichajes de verano sufre una lesión en su cuádriceps derecho que se ha confirmado tras las pruebas médicas realizadas y que le mantendrá apartado de los terrenos de juego en las próximas 6-8 semanas en función de su evolución, como ha confirmado la Cultural en un comunicado en sus redes sociales.

De esta forma, se perderá, al menos, los próximos ocho partidos, si los plazos marcados se cumplen con celeridad, y dice adiós al año 2025 a causa de la lesión.

Hasta el momento, Sobrino suma 728 minutos jugados, con un gol y dos asistencias en los diez partidos disputados. De cara al partido ante el Málaga, su ausencia se suma a la de Barzic -convocado con la sub-21-, y la de Eneko Satrústegui.

