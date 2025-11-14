Ziganda: «Tenemos la urgencia de volver a ganar en casa»

Borja Pérez Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

La Cultural regresa al Reino de León tras quitarse el peso de encima de haber logrado al fin el primer triunfo ante la afición leonesa. Sin embargo, por delante tiene un nuevo reto de máxima importancia como es la visita del Málaga este próximo lunes (20:30 horas) en lo que será un duelo directo de la zona baja de la tabla.

El equipo llega después de haber perdido en Riazor, pero lo hace tras una semana larga que ha servido para «preparar y vamos a aprovechar porque luego vamos a tener menos tiempo para preparar cosas generales del modelo de juego».

La plantilla está «con ganas de jugar otra vez en casa, darle una alegría a la afición y sobre todo de sumar puntos porque los necesitamos». Sobre la dificultad del encuentro, Ziganda dejó una reflexión general en torno a la exigencia de la categoría: «La semana pasada jugamos con el Deportivo, ahora tenemos Málaga, luego tenemos Cádiz, Granada, Eibar... son todos equipos que hace tres o cuatro años estaban en Primera División. Que estén ellos de mitad de tabla para abajo es un drama para ellos, pero nosotros también tenemos la urgencia de ganar y jugamos en casa».

El problema de las lesiones

Respecto a las lesiones y la posible preocupación por la repetición de lesiones muscular que se vienen dando, el técnico navarro admite que «la de Rubén sí es un tema serio porque es una zona muy delicada y de ahí el tiempo que vaya a estar parado. El resto no son lesiones tan graves, son cosas más pequeñas, contracturas no de mucha intensidad aunque sí es cierto que no hemos terminado de recuperar bien. Todos los equipos tenemos bajas a lo largo del año porque juega el tema condicional, pero también el mental. No creo que sea algo muy repetitivo lo nuestro, al revés».

«Barzic hasta ahora estaba jugando y estábamos contentos con él, pero se da esa circunstancia y la aceptamos, sitio para otro. Rubén es un jugador con mucha experiencia y mucho trabajo gris del que no se ve pero a los entrenadores nos gusta. En todo caso, tenemos gente para sustituirles. Pibe y Bicho andan ahí a ver qué hacemos con ellos. La lesión no es grave, va a depender de lo que queramos arriesgar», explica 'Cuco'.

Un rival de máxima categoría

Centrándose en lo futbolístico, el entrenador culturalista no dudó a la hora de deshacerse en elogios respecto al cuadro andaluz: «El año pasado les vi todo y jugaron muy bien al fútbol y este año empezaron igual, pero es que este año también, lo que pasa es que tres puntos más o menos te hacen mirar a uno y otro lado, la línea es muy fina. Es un equipo muy dinámico, no les quema la pelota, tienen jugadores muy interesantes y les ha faltado algo en los últimos minutos. Es un equipo muy atractivo de ver».

En lo personal, en torno a la posibilidad de que participe Lucas Ribeiro desde el inicio y su condición física actual, Ziganda admite que «a Lucas le veo bien ya desde hace dos o tres semanas, si no juega más es decisión mía, plan de partido, pensando en qué recursos podemos tener en la segunda mitad».