Un jugador de la Cultural, nominado al premio Puskas con Lamine Yamal Lucas Ribeiro opta a este reconocimiento que se entregará al mejor gol del año 2025 en el fútbol mundial

Rubén Fariñas León Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:52 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

Fue una carrera de 60 metros, se fue de dos rivales y condujo hacia la portería. «Parece Pelé», señalaron los narradores mientras que el atacante batía al meta del Dortmund.

Ese tanto anotado el 21 de junio en el Mundial de Clubes de la FIFA, celebrado en Estados Unidos, le ha valido al jugador de la Cultural, Lucas Ribeiro, su nominación al premio Puskas.

🚨BREAKING:



Lucas Ribeiro’s solo goal against Borussia Dortmund in the Club World Cup has been nominated for the 2025 Puskás Award! 🔥 pic.twitter.com/vly7Zh1c8h — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) November 13, 2025

El atacante blanco militaba por aquel entonces en el Mamelodi Sundowns, y llegaba en el mes de septiembre a la disciplina blanca como uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años en el club.

Ribeiro comparte cartel de candidaturas al mejor gol del año 2025 con Declan rice, Lamine Llamal o Santiago Montiel. Todo un elenco de estrellas, con un total de once nominaciones, a los que el máximo ente futbolístico mundial reconocerá en su gala anual.

El gol de Lucas supuso el 1-0 de su equipo ante todo un Borussia, un gol histórico para el desconocido campeón sudafricano y que convirtió al delantero brasileño en uno de los jugadores más conocidos de aquel torneo.

Como culturalista, Lucas Ribeiro ha jugado diferentes partidos, siempre como suplente, con el objetivo de recuperar un óptimo estado de forma tras salir de su anterior club por la puerta de atrás y no haber realizado pretemporada.

El delantero ya ha sido clave en los planes de Cuco Ziganda. Anotó el tanto de la victoria en el primer triunfo en casa de la Cultural (3-2, ante el Mirandés), con un gol de bella categoría.

Ahora, su nominación le vuelve a situar en la esfera mundial y pone al conjunto del Reino de León en el mapa internacional con esta candidatura a premio Puskas como mejor gol del año.

