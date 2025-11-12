Ya hay fecha para que la Copa del Rey vuelva al Reino y al Toralín La Real Federación Española de Fútbol da a conocer los horarios de la segunda eliminatoria

Ya hay fecha para que la Copa del Rey regrese al Reino de León y al Toralín.

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de la segunda eliminatoria a disputar los días 2, 3 y 4 de diciembre.

Cultural y Ponferradina lograron el pasaporte a la segunda ronda después de eliminar a rivales de inferior categoría. Los capitalinos se deshicieron del Tropezón en el Municipal de Santa Ana -Cantabria-, mientras que los bercianos lo hicieron con la UD Logroñés en Las Gaunas.

Ahora, ambos competirán contra equipos de Segunda División. Además, la suerte cayó del lado de los blancos que jugarán en casa ante un rival de su misma categoría.

El equipo del 'Cuco' Ziganda recibirá el miércoles, 3 de diciembre, a las 20:00 horas, al Andorra, equipo con muy dulce recuerdo para el culturalismo ya que contra el club que dirige Gerard Piqué lograban el ascenso a LaLiga Hypermotion el pasado mes de mayo.

Por su parte, los de Fer Estévez tendrán como rival a batir a un conjunto de superior categoría. La Ponferradina se mide al Racing de Santander, líder de Segunda División. La fecha elegida para el enfrentamiento es el jueves, 4 de diciembre, a las 20:00 horas. El partido se disputará en el Toralín.

En caso de superar esta ronda, la Deportiva tendría garantizado el premio gordo de un Primera División, en una ronda donda ya participarían los equipos de la Supercopa -Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club-; mientras que la Cultural quedará pendiente del resultado de esta eliminatoria.