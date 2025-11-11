leonoticias - Noticias de León y provincia

Acción del duelo entre la Cultural y el Almería. Peio García
Fútbol | Cultural

Una baja crucial para Ziganda

El técnico navarro deberá lidiar de cara al duelo ante el Málaga con la ausencia de uno de sus principales bastiones

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

Tras la derrota en Riazor, la Cultural volverá a tener un duelo de máxima importancia el próximo lunes (20:30 horas) ante el Málaga CF. La igualdad en la clasificación liguera, con un único punto de diferencia entre ambos conjuntos, manifiesta la trascendencia de conseguir el que sería el segundo triunfo consecutivo en casa.

Sin embargo, de cara a este envite, Ziganda deberá lidiar con un «problema añadido». Tomas Barzic, un indiscutible en este inicio de campaña que se ha convertido en un bastión fundamental para Ziganda, se perderá el encuentro del Reino de León.

Primera ausencia por el 'virus Fifa'

Esta ausencia, en todo caso, no se da por problemas físicos o de otro índole, sino que el croata ha sido convocado con Croacia sub-21 merced a su gran rendimiento con la elástica leonesa en esta fase inicial de la competición.

Los croatas se medirán este jueves a Lituania y el próximo martes a Hungría, impidiendo que el defensor pueda ser de la partida en el duelo ante el Málaga.

Así, a pesar del orgullo mostrado por el club ante la convocatoria de uno de sus futbolistas, que naturalmente evidencia el trabajo desarrollado desde su llegada a León, su baja supone un problema importante para Ziganda.

Un imprescindible para Ziganda

Los números son un indicativo claro de su importancia en el equipo. Desde que el entrenador navarro tomó las riendas del conjunto leonés, su única suplencia fue en el estreno ante el Real Valladolid tras salir de lesión, lo que le impidió estar en condiciones de disputar el duelo completo.

A partir de ahí, suma seis partidos de seis posibles en los que disputó la totalidad de los minutos, quedándose sin jugar únicamente en el enfrentamiento copero ante el Tropezón.

De esta forma, si bien no supone un problema a nivel de plantilla por la presencia de Fornos y la posibilidad de mover a otros futbolistas al centro de la defensa, la realidad es que Ziganda deberá preparar el encuentro sin una pieza fundamental del esqueleto sobre el que viene construyendo.

