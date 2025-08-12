leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Anllares del Sil sube a nivel 1 de peligrosidad y desalojan Peñalba de Santiago
Rodi Suárez, con el ramo de flores que se entregó a la Virgen del Camino

Ver 18 fotos
Rodi Suárez, con el ramo de flores que se entregó a la Virgen del Camino Borja Pérez
Fútbol | Cultural

La Cultural se encomienda a la Virgen del Camino en su regreso a Segunda

El equipo leonés realizó su tradicional ofrenda a la patrona de la Región Leonesa en busca de que les guíe y acompañe a lo largo la competición

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 12 de agosto 2025, 14:58

El paso al fútbol profesional no ha significado, ni mucho menos, la ruptura de las habituales tradiciones que vienen acompañando a la Cultural año tras año. Como cada mes de agosto, antes de arrancar la competición, la entidad leonesa se desplazó hasta la Basílica de la Virgen del Camino para realizar su habitual ofrenda floral a la patrona en busca de conseguir que les arrope en su año en Segunda.

La plantilla al completo del primer equipo, ya con Luis Chacón en ella tras ser anunciado esta misma mañana, junto al cuerpo técnico y la directiva han acudido a este significativo acto para encomendarse a la Virgen del Camino y pedirle los mayores éxitos.

Noticias relacionadas

El 'niño maravilla' apuesta por la Cultural y regresa a León

El 'niño maravilla' apuesta por la Cultural y regresa a León

A la venta las entradas para el debut de alto riesgo de la Cultural en Segunda

A la venta las entradas para el debut de alto riesgo de la Cultural en Segunda

Llona lamenta la falta de fichajes: «La plantilla está aún sin estructurar»

Llona lamenta la falta de fichajes: «La plantilla está aún sin estructurar»

Samanes amarga el final de la pretemporada culturalista

Samanes amarga el final de la pretemporada culturalista

El cultivo del espíritu y la fuerza para el curso

Tras realizar la foto de familia fuera y manteniendo el guion habitual de las últimas ceremonias, el sacerdote saludó de forma amistosa a la expedición culturalista, antes de tomar la palabra para inaugurar y encabezar el acto dentro de la Basílica. Haciendo un simil con las competiciones realizadas hace siglos en Corinto, reflexionó junto a los jugadores, dejando claro que «hay que cultivar no solo el cuerpo sino también el espíritu porque si falla uno, falla el otro».

Una vez concluida su intervención y tras las peticiones realizadas por tres de los capitanes -Rodri Suárez, Quique Fornos y Miguel Bañuz-, se dirigió al estrado Natichu Alvarado, consejera delegada del club, para dedicarle unas palabras a la plantilla antes del debut de este mismo viernes en Burgos.

Luis Chacón, integrado ya de nuevo junto al resto de la plantilla

Ver 18 fotos
Luis Chacón, integrado ya de nuevo junto al resto de la plantilla Borja Pérez

Después de acordarse en primera instancia de todos aquellos que están sufriendo por los incendios que siguen asolando la provincia de León, Natichu quiso pedir por los suyos, solicitando a la patrona que «nos de fuerzas para afrontar una temporada que sabemos que será exigente».

Aunque reconoció que «no nos vamos a caer ante ninguna adversidad», dejó claro que, en caso de que eso se diera, le pide a la Virgen del Camino «que nos ayude a levantarnos, a sonreír y, por qué no, a seguir soñando».

Una tradición en busca de apoyo

Tras las intervenciones, fueron Rodri Suárez y Miguel Bañuz quienes se encargaron de brindar a la Virgen del Camino un ramo de flores junto a la primera camiseta de la presente temporada, también como obsequio tras el apoyo ofrecido hasta el momento que ha terminado por empujar a la Cultural hacia el fútbol profesional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego asola León: diez incendios activos y 3.000 leoneses desalojados de sus casas
  2. 2 Así son los grandes incendios que calcinan León y El Bierzo
  3. 3 Estos son los incendios activos en la provincia de León
  4. 4 El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»
  5. 5 San Esteban de Nogales: cuando el pueblo salva al pueblo
  6. 6 Quiñones: «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»
  7. 7 ¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas?
  8. 8 La futura glorieta junto al Puente de los Leones «manda árboles al corredor de la muerte»
  9. 9 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  10. 10 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 12)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Cultural se encomienda a la Virgen del Camino en su regreso a Segunda