La Cultural se encomienda a la Virgen del Camino en su regreso a Segunda

El paso al fútbol profesional no ha significado, ni mucho menos, la ruptura de las habituales tradiciones que vienen acompañando a la Cultural año tras año. Como cada mes de agosto, antes de arrancar la competición, la entidad leonesa se desplazó hasta la Basílica de la Virgen del Camino para realizar su habitual ofrenda floral a la patrona en busca de conseguir que les arrope en su año en Segunda.

La plantilla al completo del primer equipo, ya con Luis Chacón en ella tras ser anunciado esta misma mañana, junto al cuerpo técnico y la directiva han acudido a este significativo acto para encomendarse a la Virgen del Camino y pedirle los mayores éxitos.

El cultivo del espíritu y la fuerza para el curso

Tras realizar la foto de familia fuera y manteniendo el guion habitual de las últimas ceremonias, el sacerdote saludó de forma amistosa a la expedición culturalista, antes de tomar la palabra para inaugurar y encabezar el acto dentro de la Basílica. Haciendo un simil con las competiciones realizadas hace siglos en Corinto, reflexionó junto a los jugadores, dejando claro que «hay que cultivar no solo el cuerpo sino también el espíritu porque si falla uno, falla el otro».

Una vez concluida su intervención y tras las peticiones realizadas por tres de los capitanes -Rodri Suárez, Quique Fornos y Miguel Bañuz-, se dirigió al estrado Natichu Alvarado, consejera delegada del club, para dedicarle unas palabras a la plantilla antes del debut de este mismo viernes en Burgos.

Después de acordarse en primera instancia de todos aquellos que están sufriendo por los incendios que siguen asolando la provincia de León, Natichu quiso pedir por los suyos, solicitando a la patrona que «nos de fuerzas para afrontar una temporada que sabemos que será exigente».

Aunque reconoció que «no nos vamos a caer ante ninguna adversidad», dejó claro que, en caso de que eso se diera, le pide a la Virgen del Camino «que nos ayude a levantarnos, a sonreír y, por qué no, a seguir soñando».

Una tradición en busca de apoyo

Tras las intervenciones, fueron Rodri Suárez y Miguel Bañuz quienes se encargaron de brindar a la Virgen del Camino un ramo de flores junto a la primera camiseta de la presente temporada, también como obsequio tras el apoyo ofrecido hasta el momento que ha terminado por empujar a la Cultural hacia el fútbol profesional.