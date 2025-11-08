Los errores condenan a la Cultural en Riazor

Borja Pérez Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Por todos era bien sabido la calidad del Deportivo en su variante ofensiva, pero, a pesar del plan establecido para intentar rebajarla lo máximo posible, los errores propiciaron que, a través de dos arreones en la primera mitad, el conjunto gallego dejara encarrilado el partido para, posteriormente, sentenciarlo a través del dominio del balón y del golpe definitivo.

A pesar de que la Cultural en realidad no sufrió demasiado atrás, los fallos en salida de balón pusieron todo muy cuesta arriba y la ineficacia de cara a portería -todo lo contrario que los de Hidalgo- acabó por ezbozar la derrota de los leoneses en Riazor (3-0).

RC Deportivo Parreño; Mella (Stoichkov, min. 69), Noubi, Loureiro, Comas, Quagliata; Gragera (José Ángel, min. 46), Villares, Mario Soriano (Patiño, min. 88); Zakaria (Herrera, min. 78), Yeremay (Luismi Cruz, min. 69) 3 - 0 Cultural Badia; Víctor García (Calero, min. 86), Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda (Bicho, min. 61), Yayo (Ribeiro, min. 76); Mboula (Cortés, min. 61), Selu Diallo, Sobrino; Manu Justo (Tresaco, min. 76) Goles 1-0, min. 15, Zakaria; 2-0, min. 23, Mario Soriano; 3-0, min. 75, Zakaria.

Árbitro Andrés Fuentes. Amonestó a José Ángel por parte del Deportivo.

Incidencias. Estadio de Riazor. Jornada 13 de LaLiga Hypermotion.

Saltó Ziganda a Riazor con dos novedades principales como fueron las titularidades de Yayo -por la ausencia de Chacón y las molestias de Bicho- y la de Mboula en detrimento de Pibe. Los leoneses, acostumbrados esta temporada a asaltar los grandes escenarios de la categoría, arrancaron el partido sin miedo, bien plantados y amenazando principalmente desde larga distancia.

El dominio de la posesión fue para el Deportivo en los primeros compases merced al plan culturalista de mantenerse replegados y buscar el daño al espacio. Sin embargo, dentro de este plan no entraban los errores y Rodri Suárez, en una mala cesión hacia Badia, permitió que Zakaria se impusiera para abrir el marcador en favor de los locales.

Los errores se pagan caro

El gol provocó problemas para una Cultural poco acostumbrada a cometer este tipo de fallos. El duelo se abriría en los minutos posteriores y los leoneses probaron con disparos de Selu Diallo y Manu Justo que no pusieron en peligro a Parreño.

Las claves Errores propios Una mala cesión de Rodri Suárez y el posterior en salida de balón pocos minutos después dejó un llano camino al Deportivo para poder conseguir la victoria sin grandes alardes. Ineficacia ofensiva Tras dos partidos donde la Cultural anotó seis goles, en Riazor volvió a aparecer la peor versión de cara a la portería rival, consiguiendo generar opciones, algunas de ellas claras, pero sin ser capaces de poner en peligro al guardameta deportivista.

Las llegadas se sucedían, sí, pero, cuando un equipo se estira teniendo enfrente otro con la calidad del Deportivo, cualquier error puede ser castigado. Así se evidenció pocos minutos después tras un nuevo fallo en salida de balón que, después de rebotar en Yayo, permitió que Soriano, en un desmarque por el costado diestro, pusiera el segundo.

Si había un día para no fallar por la capacidad goleadora del rival, era este. Sin apenas peligro en el partido, algo aún más difícil de asimilar, el duelo se había complicado en exceso. No pecó la Cultural en cuanto a la falta de intención en busca del área rival durante el final de la primera mitad, pero se mostró muy errática en sus intentos, sobre todo por medio de Selu Diallo, que dispuso de opciones claras.

En la segunda mitad empezaría a gustarse el Deportivo, con destellos sobre todo de principal bastión, Yeremay, que de hecho estuvo a punto de poner el tercero con un disparo que se estrelló en el larguero. Mucho más incómoda la Cultural en la segunda mitad, sin ser capaz siquiera de llegar apenas al área rival.

A falta de quince minutos llegaría la sentencia, de nuevo por medio de Zakaria, tirando de eficacia para poner su segundo tanto y cerrar el duelo (3-0). Desde ese momento, ya con todo decantado, el guion se basó en intentos por ambos lados, más con el corazón que con la cabeza, mientras pasaba el reloj hasta llegar a la conclusión definitiva.