El Reino de León ya luce de rojo: primeros asientos cambiados

Lunes, 10 de noviembre 2025

Dicho y hecho. Tras la impaciente espera de la afición culturalista desde que en el pasado mes de junio, en el pregón de las Fiestas de San Juán y San Pedro, la Cultural anunciara el cambio de color en los asientos del Reino de León, esto ya es una realidad.

Ya lo avanzó el conjunto culturalista el pasado viernes, utilizando un emotivo vídeo para presentar la anhelada reforma que cambiará por completo la imagen del interior del feudo leonés.

Primeras imágenes

Este lunes, fue el propio club quien, en sus redes sociales, publicó las primeras imágenes de los más de un centenar de asientos rojos ubicados en la esquina de Tribuna Oeste con el Fondo Sur del estadio, lo que confirma que la reforma se iniciará en ese sector.

Esto va cogiendo color 🔴🆑#AúpaCultu pic.twitter.com/EESPgEn0YF — Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) November 10, 2025

De esta forma, se da comienzo a una obra que teñirá el estadio principalmente de rojo, utilizando el blanco para las letras de 'LEON', 'CYDL' y '1923' que lucirán en los diferentes fondos y Tribuna Este y llevarán también dentro de sí un sombreado negro.

La reforma, llevada a cabo por la empresa FanBase, supone un desembolso de alrededor de 100.000 euros, como reconoció el club en su momento, que será sufragado por la entidad deportiva.

A pesar de haber iniciado ya la obra, el cambio de asiento se realizará de manera gradual con la intención de interferir lo menos posible en el desarrollo de los partidos de la Cultural como local. Así, en el enfrentamiento del próximo lunes ante el Málaga, ya se podrá ver el Reino de León teñido en uno de sus sectores de rojo, a expensas de finalizar la obra y darle un nuevo toque muy distinto al estadio en las próximas semanas.

