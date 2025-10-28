La unidad B de la Cultural cumple sin alardes para avanzar en la Copa

Borja Pérez Martes, 28 de octubre 2025, 21:53 Comenta Compartir

Era un día para que las rotaciones se lucieran y, aunque no lo hicieron -ni mucho menos-, sí lograron solventar la papeleta para imponerse al CD Tropezón (1-3) y avanzar a la siguiente ronda de Copa. Objetivo cumplido, aunque sin alardes y con la principal problemática de la contundencia de nuevo en el punto de mira.

Fue el balón parado quien se encargó de protagonizar una victoria culturalista ni mucho menos exenta de sufrimiento tras un final de partido muy errático de los leoneses. Con Pibe creando el mayor peligro en ataque y los estrenos goleadores de Pibe, Mboula y Tomás Ribeiro, la Cultural estará en la siguiente ronda.

CD Tropezón Galnares; Pacheco (Hugo Ruiz, min. 63), Fer (Álvaro, min. 76), Joseca, Bouboulis, Bordas; Madroño, Nalda (Xabi, min. 76), Uri; Gago (Daniel Pineda, min. 65), Fran (Hugo Ruiz, min. 63) 1 - 3 Cultural Bañuz; Víctor García, Fornos, Tomás Ribeiro, Larios; Maestre, Yayo (Selu Diallo, min. 88); Pibe (Chacón, min. 75), Lucas Ribeiro (Diego Collado, min. 75), Cortés (Mboula, min. 63); Paraschiv (Manu Justo, min. 88) Goles 0-1, min. 17, Paraschiv; 0-2, min. 55, Tomás Ribeiro; 1-2, min. 84, Madroño; 1-3, min. 90+4, Mboula.

Árbitro Miguel González. Amonestó a Yayo por parte de la Cultural.

Incidencias Campo de Santa Ana. 1ª ronda de la Copa del Rey.

Ya lo dejó claro Ziganda en la rueda de prensa previa: era un día para que los jugadores con menos minutos tuvieran la oportunidad de demostrar su valía y llamar a la puerta de la titularidad de cara a una competición liguera donde el técnico ha encontrado ya el esqueleto principal de sus onces.

Tomó las riendas del encuentro la Cultural desde el inicio, exhibiendo la diferencia de tres categorías y monopolizando la posesión del balón. La idea del Tropezón pasaba por cerrar filas y sorprender a través de las transiciones, y así llegaron sus primeros intentos a través de los centros.

Debut goleador para ponerse por delante

Sin embargo, fueron los leoneses, con Lucas Ribeiro ubicado en la mediapunta para dejar las bandas a Pibe y Cortés, quienes crearon mayor peligro. Fornos tuvo el primero con un remate que sacó la defensa bajo palos y, después de este aviso inicial, llegaría la oportunidad definitiva minutos más tarde.

Las claves Balón parado Ante las dificultades a la hora de crear peligro en el juego dinámico, el balón parado fue el protagonista del encuentro. Avisó Fornos de primeras en un saque de esquina, anotó Paraschiv desde los once metros y, en la segunda mitad, Ribeiro sentención con un testarazo tras el lanzamiento de falta de Pibe. Pibe Fue el futbolista más destacado o, al menos, el que más acaparó el protagonismo en las dificultades ofensivas de esta Cultural. Además de ser de los que más buscaron las costuras de la defensa del Tropezón, decantó la balanza con buenas acciones desde el balón parado.

Tras controlar el balón Paraschiv dentro del área, un defensor cántabro trabó al delantero, provocando una pena máxima que anotaría el propio ariete culturalista, consiguiendo por fin su primer gol con la elástica culturalista. Si para algo debía servir este encuentro, era para fomentar este tipo de escenarios.

A partir del primer tanto, el choque sucumbió en una repetición de posesiones de un costado a otro de los leoneses, sin apenas peligro más allá de aislados intentos a balón parado con los dos jugadores de banda como principales protagonistas en la búsqueda de irrumpir las líneas rivales.

Ampliar Imagen del partido en el Campo de Santa Ana. Luis Palomeque

Estaba cómodo el Tropezón en esta atmósfera, pese a verse por debajo, a sabiendas de que su plan pasaba por llegar a los minutos finales con un marcador corto. Pudo salir mejor aún su idea cuando, antes del descanso, se quedó solo el delantero local ante Bañuz, aunque su remate blanco impidió llegar al empate.

Debía servir esta acción como aviso ante la imposibilidad de conformarse con el resultado obtenido hasta el momento, pero tras el descanso volvieron a verse las carencias defensivas de la unidad B culturalista. Apenas dos minutos después de saltar, Gago mandó un balón a la cruceta.

Atravesó momentos de dudas la Cultural después de ese momento, aunque no tardarían en disiparse cuando, de nuevo a balón parado, Pibe mandó un buen balón para que Tomás Ribeiro pusiera el segundo con un testarazo al palo largo.

Con ese segundo tanto, la tranquilidad se aposentó sobre las filas culturalistas, aunque no sobre Ziganda, que optó por ingresar mayor potencia ofensivo con Collado y Chacón para acabar de rematar el resultado.

Sufrimiento final por errores propios

El reloj siguió avanzando, dejando por el camino acciones importantes de peligro del CD Tropezón, que a punto estaría de acercarse en el marcador en primera instancia y, de forma posterior a ese aviso, un mal despeje de Víctor García provocó el tanto de Madroño a falta de seis minutos para el final.

Fue la propia Cultural quien se metió en un gran problema con los errores y, desde ese momento, el caos estuvo sembrado en Cantabria. Los leoneses vieron como peligraba su eliminatoria y se replegaron por completo ante la insistencia local.

Fueron múltiples los balones parados que se llevaron a cabo, finalmente sin premio, lo que provocó el pase de los de Ziganda a la siguiente ronda tras el tanto definitivo de Mboula sobre la bocina. Sufrimiento total tras una segunda parte para el olvido que acabó con el mayor premio posible.