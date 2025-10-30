leonoticias - Noticias de León y provincia

Barzic, en un partido con la Cultural. Peio García

Croacia convoca a Barzic, que se perderá un partido en el Reino

El central croata ha sido citado por su selección sub-21 y causará baja una jornada con la Cultural

Dani González

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:39

Comenta

El jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Matía Baržić, ha sido convocado por la selección sub-21 de Croacia para los partidos de clasificación para el Campeonato de Europa 2027 de la categoría.

En dichos partidos, la selección sub-21 croata se enfrentará a Lituania (13 de noviembre) en Velika Gorica y a Hungría (18 de noviembre) en Budapest.

De esta forma, el central balcánico, fijo en el once de Cuco Ziganda, se perderá de la jornada 14, en la que la Cultural se mide al Málaga en el Reino de León el lunes 17 de noviembre a partir de las 20:30 horas.

La Cultural y Deportiva Leonesa ha dado la enhorabuena a Baržić por esta llamada de la selección, «fruto del extraordinario trabajo que está realizando con el equipo».

