Evacuados 120 montañeros por el incendio de Boca de Huérgano Un grupo de menores de edad han sido trasladados por vía aérea y el resto fue conducido a pie sin problemas de salud en ninguno de ellos

Leonoticias León Sábado, 16 de agosto 2025, 15:41

La Guardia Civil ha evacuado hoy por la mañana a ciento veinte montañeros, que se encontraban, en el refugio de montaña de Collado Jermoso, con motivo de los efectos del incendio forestal que permanece activo en el municipio de Boca de Huérgano, León, desde el día 13 de agosto de 2025.

Dentro del grupo de montañeros se encontraba un número de menores de edad que han sido evacuados por vía aérea por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Castilla y León hasta la localidad de Posada de Valdeón.

El resto de montañeros ha sido conducido a pie por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Sabero hasta la localidad de Cordiñánes (León).

Todos los evacuados están en perfecto estado de salud no siendo requeridas atención médica por ninguno de ellos.