Efectivos desplegados desde Zaragoza.

Se despliega el Ejército en León para dar apoyo en los incendios forestales

Un batallón sale desde Zaragoza rumbo a la Base «Conde de Gazola» en León con cuatro máquinas D7 del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11

León

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:19

El Ejército del Aire se une a la lucha contra los incendios de la provincia de León y ya está en marcha. Un batallón sale desde Zaragoza rumbo a la Base «Conde de Gazola» en León con cuatro máquinas D7 del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11, para reforzar la capacidad de apertura de líneas de defensa y trabajos de contención.

El Regimiento de Infantería «Nápoles» de los paracaidistas también desplegará en Ourense un Subgrupo Táctico de aproximadamente 100 militares con vehículos ligeros y logísticos, para presencia, vigilancia, disuasión y apoyo a la población civil.

500 efectivos del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo en Ourense que se destinarían otros 500 militares en la lucha contra los incendios que afectan a Galicia, Castilla y León y Extremadura, y ha pedido a los ciudadanos que «estén muy atentos» a las indicaciones de profesionales porque «quedan días complejos».

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que «hoy mismo» la UME ha dado el visto bueno a que haya 500 efectivos más del Ejército de Tierra que se desplegarán en los distintos incendios del país. De esos efectivos, ha continuado Sánchez, verán «exactamente» cuántos pueden llegar a Galicia para dar «respuesta efectiva» a la solicitud de la Xunta a que sean 200 los militares desplegados.

