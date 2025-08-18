El humo de los incendios y la mala calidad del aire devuelven las mascarillas a León Desde el Colegio de Farmacéuticos piden «tranquilidad» y no hacer acopio de medicamentos ni mascarillas porque el abastecimiento «está garantizado» así como limitar la actividad al aire libre

Ana G. Barriada León Lunes, 18 de agosto 2025, 15:37 | Actualizado 15:54h. Comenta Compartir

La densa concentración de humo procedente de los incendios que asolan la provincia de León este mes de agosto ha devuelto a las calles de prácticamente todas las ciudades, pueblos y pequeñas pedanías de la geografía leonesa las mascarillas, ese elemento que durante los años de pandemia se convertía en un imprescindible contra el virus y que este 2025 lo hace para minimizar los efectos nocivos para la salud de los restos de las llamas.

Con un cielo cubierto de humo que cambia para siempre la panorámica de la provincia, el picor de garganta, la sequedad ocular y el malestar por una concentración en el aire de elementos perjudiciales hace saltar las alarmas. Al inicio de la semana, muchos puntos de la provincia llegan a registrar niveles de contaminación en el aire 40 veces por encima de lo que marca la Organización Mundial de la Salud.

Desde la pasada semana, cuando la virulencia de las llamas comenzaba a ser insoportable, especialmente las zonas de Astorga, La Bañeza y El Bierzo recuperaban las mascarillas. Así lo explica la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, Montserrat Ávila, que señala que en estas comarcas, sobre todo en los puntos donde se llevó a la gente desalojada de sus pueblos, las mascarillas volvían a ser «imprescindibles».

Si bien es cierto que las farmacias de la zona contaban con mascarillas, en una tarde las existencia prácticamente se agotaron por la alta demanda ya que los vecinos «acudieron masivamente a hacer acopio de mascarillas y se acabaron rápidamente». La imagen recordaba a la vivida en pandemia, con el mismo producto altamente demandado, o con el apagón del mes de abril donde las linternas, hornillos y pilas volaron de las ferreterías.

Piden tranquilidad ya que el abastecimiento está «garantizado»

Los almacenes de la provincia, recuerda Ávila, están preparados para esta situación y existe «abastecimiento de sobra» para reponer a diario, incluso varias veces, y cubrir así las necesidades sin que se registren problemas mayores y garantizando siempre el suministro. Lo mismo ocurre con los medicamentos. Una de las principales preocupaciones de los desalojados era la disponibilidad de medicación, y desde el Colegio de Farmacéuticos lanzan un mensaje de tranquilidad: «nuestras farmacias tiene los medicamentos que necesiten los enfermos y no va a haber desabastecimiento».

Porque las farmacias, recuerda Ávila, «están y van a seguir estando ahí para los vecinos», ayudando codo con codo como en el caso de Lucillo, donde la farmacia se ha convertido en un punto fundamental de asistencia «para todo el que lo necesite», y con los almacenes reponiendo las veces al día que sea necesario todo lo que haga falta. «No hay problemas de abastecimiento para nada», insiste Ávila.

De las zonas anteriormente citadas el humo comenzó a expandirse por toda la provincia, asolada por las llamas, y las mascarillas se han convertido en prácticamente todos los despachos en uno de los productos más demandados por los compradores. Porque «el humo es molesto y contaminante, y si su concentración es alta es recomendable su uso especialmente para personas vulnerables».

La farmacéutica recuerda que durante este episodio hay que limitar la exposición al aire libre, utilizando en caso de ser necesario mascarilla y gafas de protección, cerrando puertas y ventanas en casa y limitando el ejercicio al aire libre.

Por su parte, la subdelegación del Gobierno en León atendiendo al empeoramiento de la calidad del aire en buena parte de la provincia recomienda el uso de mascarilla para personas sensibles o quedarse en casa mientras dure la situación.

Para quienes realizan el Camino de Santiago, se recomienda no continuar la ruta, especialmente entre Astorga, Ponferrada y Bembibre.

Recomendaciones frente al humo Tranquilidad. No es necesario hacer acopio de mascarillas ni medicamentos ya que las farmacias están preparadas y los almacenes reponen material a diario.

Uso de mascarillas y gafas de protección al aire libre para evitar respirar aire contaminado, frenando la presencia de tos e irritación en la garganta así como la sequedad ocular.

No hacer ejercicio al aire libre y limitar al máximo las actividades exteriores.

Las personas más vulnerables -enfermedades crónicas, embarazadas, personas mayores, niños, personas con asma o afecciones cardíacas- seguir el plan médico, evitar el exterior y usar mascarilla.

Mantener puertas y ventanas en casa cerradas para que el humo y la ceniza no entren en los hogares

No salir a la calle en las horas de más calor.

Campamentos, colegios y deportes: evitar actividad en exteriores