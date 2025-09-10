leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ciclistas ascienden El Morredero rodeados de laderas calcinadas.

Ver 9 fotos
Los ciclistas ascienden El Morredero rodeados de laderas calcinadas. EFE

La dramática huella de los incendios en El Bierzo que protagoniza La Vuelta

La oleada de fuegos que ha vivido la provincia de León y, concretamente, el valle del Silencio y los Montes Aquilianos, ha protagonizado el escenario del final de etapa en El Morredero

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:29

Todo era negro en el horizonte. Tan sólo un pequeño sendero en un tono más claro, gris asfalto, y pequeñas siluetas en bicicleta rompían esa imagen monocromática.

Este ha sido el escenario del final de la decimoséptima etapa de La Vuelta, en el alto del Morredero, en pleno corazón del valle del Silencio y en los Montes Aquilianos, una de las zonas más castigadas por el incendio de Llamas de Cabrera.

A la par que los ciclistas subían esta vertiente inédita en La Vuelta del alto del Morredero - en 1997 y 2006 se subió por otra cara de la montaña -, el panorama era desolador, con todo un fondo calcinado, negro, más propio de un volcán que de uno de los paisajes más bellos de la provincia de León.

Noticias relacionadas

El Bierzo grita por Palestina al paso del pelótón: «Israel asesina, la Vuelta patrocina»

El Bierzo grita por Palestina al paso del pelótón: «Israel asesina, la Vuelta patrocina»

Pellizzari gana en el Alto de El Morradero y la general sigue sin cambios

Pellizzari gana en el Alto de El Morradero y la general sigue sin cambios

Era un paisaje lunar, devastado, sin vida, donde habitualmente el verde campaba. Era una jornada única para mostrar al mundo la belleza de este valle del Silencio pero se convirtió en un día triste, en parte, para los bercianos, que no pudieron enseñar la majestuosidad de sus montañas.

Pero, a la par, esta imagen era elocuente y representativa del infierno que han vivido distintas comarcas y valles bercianos y leoneses, desde Yeres, Las Médulas, Llamas de la Cabrera, Anllares, Laciana y Omaña, hasta Castrocalbón, Picos de Europa, Almanza y la vega del Cea o el valle del Curueño.

La decimoséptima etapa de La Vuelta, a su paso por El Bierzo también ha continuado con las protestas por el genocidio en Gaza y la oposición a la participación del equipos Israel-Premier Tech en la ronda española pero, además, ha mostrado al mundo el nivel de devastación de un verano horrible para cientos de hectáreas que han sido calcinadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  2. 2 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  3. 3 La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón
  4. 4 Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido
  5. 5 Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla
  6. 6 Atropellan a una joven de 18 años en un paso de cebra de la Universidad de León
  7. 7 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  8. 8 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar
  9. 9 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  10. 10 Reparte 500.000 euros con un rasca: «Me dicen que soy como la Manolita, pero de Mansilla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La dramática huella de los incendios en El Bierzo que protagoniza La Vuelta