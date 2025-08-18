León vive la primera jornada en diez días «con buenas noticias» y tres incendios que aún «preocupan mucho» Los fuegos activos se empiezan a comportar como «incendios normales» mientras millares de personas salen a la calle para pedir la dimisión de Suárez-Quiñones

I. Santos León Lunes, 18 de agosto 2025, 23:04 Comenta Compartir

Un día de respiro en algunos puntos de la provincia donde la evolución de los incendios es positiva. Eran necesarias las buenas noticias y aunque no en todos los puntos están controlados, los fuegos van evolucionando hacía su control y posterior extinción. A pesar de ello, León seguirá mirando al cielo para pedir que las temperaturas sigan en descenso, el humo permita volar a los medios de extinción aéreos y que, sobre todo, cesen los vientos. Desde la delegación de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego Pinedo, ha hecho un balance de la situación «favorable» en sentido global de la provincia de León. Todo ello se debe a que incendios que «eran muy importantes», como el caso de Posada de Valdeón que nació en Barniedo, ha evolucionado muy bien, y entre los trabajos que se han realizado y la climatología ha permitido que los desalojados vuelvan a sus casas.

En el lado contrario, se encuentra el incendio de Anllares del Sil, en la comarca de El Bierzo, el que más preocupa debido a que los vientos siguen haciendo que este fuego se siga comportando de una manera «extraña». El fuego «se mantiene en una evolución incontrolable», el viento crea muchos problemas al operativo, porque sigue soplando en una dirección y de manera rápida e imprevisible sopla en la contraria. Además el tamaño de las llamas es muy alto lo que complica aún más el trabajo en primera línea. Una situación que ha obligado a la evacuación del Valle de Fornela, que «es un poco la peor decisión que hemos podido adoptar», relataba Diego Pinedo, mientras recordaba que lo prioritario son las personas.

Incendios que preocupan mucho

El de Llamas de Cabrera ha cogido dos direcciones, uno que va en dirección a la Maragatería y otra dirección hacía el pico del Teleno (Lucillo, Peñalba y Compludo). El operativo sigue trabajando «de manera intensa en este incendio», pero la buena noticia -como ha pasado en muchos otros de la provincia en esta jornada- es que «se comporta ahora como un incendio normal». Por lo que, a pesar de la dureza de la orografía y las complicaciones aéreas debido al humo en la zona, los profesionales y técnicos que toman las decisiones a pie de campo ya saben a qué enfrentarse. Esto permite «ser optimistas de cara a los próximos días» en cuanto a la evolución de este incendio. En la zona de Yeres -que afectó al paraje de Las Médulas- el perímetro se mantiene estable y controlado.

Por su parte, el fuego de Gestoso, que entró por Orense, se está trabajando para que no se complique más en la zona de Corullón, de Barjas y de Sobrado. Afecta también a Castropetre. En este incendio se espera poder «trabajar con medios aéreos» en la jornada del martes, ya que el humo está afectando mucho estas labores. En este fuego todavía «hay zonas en las que está muy activo y que preocupa su evolución».

El norte y el este de la provincia presentan una mejor situación, aunque no se han bajado los niveles de peligrosidad y se tiene que hacer aún mucho trabajo en ellos. Pero es muy positiva la situación del incendio de Canalejas, que nació en el municipio de Almanza y discurrió hacia la provincia de Palencia, «está estabilizado, es decir, que después de los trabajos durante la noche» los vecinos y la maquinaria pesada con cortafuego ha permitido que el perímetro no se extienda. Se ha dado por «controlado» y los vecinos han vuelto a sus casas bajo un panorama negro y complicado en el que la propia Junta de Castilla y León estima que se han calcinado 5.900 hectáreas de terreno.

En el caso de los incendios de Paradiña, La Uña, y Orallo los frentes no han evolucionado y se mantienen controlados, aunque con diversos trabajos en la liquidación de perímetros. Finalmente, el incendio que arrasó con los ánimos en la provincia, uno de los más extensos de la historia de España y que causó la muerte de dos voluntarios, el conocido por el nombre de Castrocalbón, que nació en Zamora, ha bajado ya a nivel IGR 1 y se ha comenzado a trabajar sobre el terreno para conocer las necesidades de los afectados.

Los incendiarios siguen siendo los que más preocupan y, a pesar de tener la provincia en llamas, por todos los puntos cardinales, hay quien sigue provocando incendios. Y así se vieron sorprendidos con un incendio en Caboalles de Abajo, en la subida al puerto de Leitariegos, con tres puntos «curiosamente», lo que hace ver que «posiblemente ha sido provocado», aunque la rápida intervención ha permitido que no se complique. No fue el único del día, ya que otro fuego provocado al lado de la AP-66 obligó a cortar la vía a la altura de Ardón y a regular el tráfico por parte de la Guardia Civil.

En medio de toda la lucha, este lunes la ayuda ha llegado -o ha sido anunciada- desde multitud de puntos. El Gobierno de España ha reforzado este lunes el operativo contra los incendios que afectan a la provincia de León con el envío de nuevos medios militares y la incorporación de ayuda internacional a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Pero las comunidades, como Valencia, y los países de Europa ha mostrado su apoyo a León.

Las consecuencias de los fuegos

Con un operativo de extinción de incendios cada día más cansado y desmotivado, la sociedad pide responsabilidades. Más de mil personas se congregaron en la avenida Ordoño II, la calle Alfonso V y la calle Gil y Carrasco de León para exigir dimisiones por los incendios que desde el 8 de agosto asolan la provincia. La mayoría de los mensajes y pancartas pedían la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, por su «gestión ampliamente cuestionada por su falta de previsión» ante los incendios forestales que asolan la provincia, así como «su respuesta ante una de las peores crisis ambientales y humanas de las últimas décadas». También demandaron la del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, que «ni siquiera ha aparecido para dar la cara tras 12 años en el cargo».

Una concentración que ha contado con un emotivo minuto de silencio por los dos voluntarios fallecidos en la comarca de la Valdería – Abel Ramos y Jaime Aparicio- y el conductor de una autobomba que sufrió un accidente en Espinoso de Compludo en la noche del domingo. La concentración aprovechó para recordar la situación que viven los brigadistas forestales como «precaria» y recordó que al frente de los puestos de mando hay «personas que vienen de los despachos y no conocen el operativo» que toman decisiones «como dejar retenes de brazos cruzados».

El humo y las mascarillas

Más allá de los efectos que produce el fuego, conocidos por todos tras los múltiples días de lucha en las labores de extinción, el humo también está erigiéndose como un importante riesgo para toda la población. Y es que, actualmente, según se puede observar en el sistema de medición de la calidad del aire ofecido por 'Google Maps', la provincia de León está practicamente cubierta en su totalidad por un color morado que refleja un aire «extremadamente desfavorable», la peor de las opciones en la escala.

Vuelta a casa Este lunes volvieron a sus casas las localidades del incendio forestal de Canalejas (todas las que se evacuaron hace dos días): Canalejas, Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba, Valcuende y La Espina. El Cecopi también autorizó el realojo de algunos pueblos ubicados en el valle de Valdeón, respecto al incendio de Barniedo de la Reina: Santa Marina de Valdeón, Posada de Valdeón, Los Llanos de Valdeón, Caldevilla de Valdeón, Soto de Valdeón, Prada de Valdeón, Cordiñanes. Respecto al IF de Caín también vuelve la localidad de Caín de Valdeón.