Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Compludo
El fallecido se convierte en la tercera víctima mortal que dejan los incendios en la provincia
León
Lunes, 18 de agosto 2025, 00:13
Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo.
Se convierte en el tercer fallecido en la provincia de León por los incendios, aunque en este caso no por la virulencia del fuego, sino por un accidente.
El bombero forestal perdía la vida cuando una motobomba de brigadistas, forestales conocida como Charlie, volcaba en la carretera de Espinoso de Compludo, según ha podido conocer este medio. En el accidente, provocado por causas que aún se desconocen, además resultaba herido otro brigadista.
La Junta de Castilla y León cuenta con 93 camiones autobomba propios. Ha sido el vuelco de una motobomba de incendios Charlie lo que ha provocado la muerte de su conductor y ha dejado a otro persona herida.
En actualización
Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.