Más de mil personas piden en León la dimisión de Arranz, Quiñones y Mañueco por los incendios Además han recogido firmas para solicitar el nivel 3 y que el Gobierno central tome el poder «ante la inoperancia de la Junta» mientras gritan «el monte es del pueblo leonés»

Alberto P. Castellanos León Lunes, 18 de agosto 2025, 21:12 Comenta Compartir

Más de mil personas han llenado la avenida Ordoño II, la calle Alfonso V y la calle Gil y Carrasco de León para exigir responsabilidades por los incendios que asolan la provincia desde el 8 de agosto. La mayoría de los mensajes y pancartas piden la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos-Suárez Quiñones, por su «gestión ampliamente cuestionada por su falta de previsión» ante los incendios forestales que asolan la provincia, así como «su respuesta ante una de las peores crisis ambientales y humanas de las últimas décadas». También demandaron la del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, que «ni siquiera ha aparecido para dar la cara tras 12 años que lleva en el cargo».

La convocatoria ejecutada por redes sociales, y replicada a la misma hora en Ponferrada y para el miércoles 20 en Valladolid, los ciudadanos solicitaron también «la declaración inmediata de emergencia de interés nacional, nivel 3, ante la crítica situación de los incendios forestales que asolan la provincia y amplias zonas de Castilla y León y la falta de medios para abordar la situación». Así, pidieron al Gobierno de España que «tome el control» ante la «inoperancia» del autonómico. Para ello, han iniciado una recogida de firmas para hacérselas llegar al Ejecutivo nacional.

«El monte es del pueblo leonés»

Entre cánticos como'El monte es del pueblo leonés', 'Quiñones dimisión', 'El fuego arrasa, la Junta fracasa', 'Quiñones a los fogones', 'La prevención es la solución' o 'Esta es nuestra Dana; Quiñones es Mazón' y pancartas en las que se podía leer 'Para que el monte no arda se necesitan más cabras en el monte y menos cabrones en los despachos' o 'Nos estáis quemando por encima de vuestras posibilidades', los manifestantes le recordaron al titular de Medio Ambiente que «en repetidas ocasiones ha dicho que no era rentable mantener un operativo de incendios durante todo el año». Frente a ello, le preguntaron «si es rentable que se destruyan explotaciones ganaderas o apícolas, de aprovechamiento forestal o casas o incluso que se pierdan vidas».

Minuto de silencio

Se ha guardado también un emotivo minuto de silencio por los dos voluntarios fallecidos en la comarca de la Valdería y el conductor de una autobomba.

Antes, un bombero forestal ha leído un comunicado en el que ha señalado «a Quiñones y Arranz como responsables de todo» por lo que ha exigido a Mañueco «su destitución» aunque muchos manifestantes han replicado que el presidente también debería dimitir. Ha añadido que las situación que viven es precaria y que al frente de los puestos de mando hay «personas que vienen de los despachos y no conocen el operativo» que toman decisiones «como dejar retenes de brazos cruzados».

Además ha alertado que el incendio que «ahora está arrasando la Maragatería» está «descontrolado» y «va acabar con todo». Tras esas palabras han cogido el micrófono otras personas como una vecina del Barrio de Arriba de Castrocalbón que, visiblemente emocionada, ha relatado como ha perdido su casa: «Nos han dejado solos estos ineptos».