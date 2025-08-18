Europa se vuelca con León: estos son los medios desplegados contra los incendios El Gobierno ha reforzado el operativo nacional e internacional este lunes para seguir colaborando en una situación insólita y devastadora en la provincia

Borja Pérez Lunes, 18 de agosto 2025, 21:45 Comenta Compartir

Tras el avance incesante de los incendios que ya suman diez días arrasando la provincia de León y que se han saldado este domingo con una nueva víctima, el Gobierno de España ha reforzado este lunes el operativo contra los incendios que afectan a la provincia de León con el envío de nuevos medios militares y la incorporación de ayuda internacional a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Por un lado, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) del Ejército del Aire partió en la mañana del lunes desde Zaragoza con destino a León para apoyar a la Unidad Militar de Emergencias en tareas de presencia, vigilancia y apoyo logístico.

Refuerzos para los trabajos de contención y extinción

Además, el Ejército de Tierra ha movilizado maquinaria pesada, concretamente cuatro máquinas D7 del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11, que se han desplazado a la base Conde de Gazola para reforzar la apertura de líneas de defensa y los trabajos de contención.

Una veintena de bomberos de Mallorca colaborarán también como voluntarios en los incendios. Lo ha explicado este lunes el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch. Un primer contingente de los bomberos voluntarios, ha indicado, podrían partir este mismo martes hacia la Península. La colaboración tiene lugar después de que la Dirección General de Emergencias del Govern haya recibido la petición de ayuda de la comunidad de Castilla y León.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Servicio de Emergencias del Gobierno Vasco, ha activado un operativo especial para colaborar en la extinción de los incendios que afectan a la zona norte de Castilla y León. Este lunes por la mañana, dos dotaciones compuestas por un total de 10 bomberos voluntarios de Gipuzkoa han partido hacia León con el objetivo de reforzar las tareas de extinción en la zona, según ha informado la institución foral.

El despliegue terrestre se complementa con vehículos ligeros, URO VAMTAC, camiones y ambulancias, así como personal militar en funciones de coordinación y seguridad en las zonas afectadas.

Actualmente, la Unidad Militar de Emergencias, UME mantiene desplegados en la provincia más de 250 militares con un centenar de medios a los que se han unido 16 militares más y cinco vehículos en Oencia.

Apoyo internacional

Por otra parte, la cooperación europea se ha intensificado en las últimas horas, después de que Países Bajos ha ofrecido dos helicópteros Chinook, con capacidad de 7.000 litros de agua, que aterrizaron en la Base Aérea de la Virgen del Camino y realizan ya vuelos de reconocimiento para comenzar a trabajar mañana.

Ampliar Imagen del helicóptero enviado desde Países Bajos en la base aérea de la Virgen del Camino

Estos medios aéreos se unen a los dos aviones Canadier, procedentes de Italia, que se desplegaron este sábado y desde el domingo llevan a cabo misiones en León.

Asimismo, Francia ha enviado dos hidroaviones Canadair que operan en la provincia y ha ofrecido un equipo de Bomberos Forestales sobre Vehículo, cuya integración se coordinará con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Defensa.

Francia y República Checa se unen a la labor

A mediodía de este lunes, los 27 bomberos franceses atravesaron Burgos con una decena de vehículos -entre ellos cuatro camiones de extinción-, escoltados por la Guardia Civil de Tráfico, rumbo a León para reforzar los dispositivos. También se valora la incorporación de medios eslovacos en las próximas horas.

Este martes aterrizará en la base de Matacán (Salamanca) otro medio aéreo del RescEU desde República Checa que trabajará en los incendios entre Castilla y León y Galicia. Además, un oficial de enlace del Mecanismo Europeo de Protección Civil contribuirá a la coordinación de medios frente a los incendios forestales.

Medios ya desplegados

A la ayuda internacional se suman las brigadas forestales del Miteco y sus medios aéreos, que trabajan en distintos puntos de las zonas más afectadas. En el día de hoy, los medios del Ministerio de Transición Ecológica están desplegados en los diferentes incendios de León.

Entre otros, tres BRIF de tipo A, una BRIF de tipo B, dos FOCA internacional, un ACO, cuatro helicópteros de tipo LIMA y dos de tipo MIKE. Además de los agentes de la Policía Nacional y los cerca de 200 guardias civiles que cada día trabajan en garantizar la seguridad de todos los leoneses.

Ante este depliegue, Hector Alaiz, subdelegado de Gobierno en León, quiso «agradecer la labor de los bomberos, UME, Fuerzas armadas y voluntarios», al tiempo que pidió «colaboración ciudadana» y aprovechó para «transmitir mi pésame a la familia del bombero forestal» fallecido en acto de servicio.