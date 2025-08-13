leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Sube a nivel 1 un incendio declarado en Santa Colomba de Curueño
El seminario de Astorga acoge a numerosos desplazados por los incendios en pueblos cercanos de León. Peio García

Una treintena de pueblos evacuados en la provincia de León por los incendios forestales

Más de 30 localidades sufren la evacuación, algunas durante varios días, por la cercanía de unas llamas que han obligado a vaciar poblaciones enteras

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:44

Unas 5.000 personas, según el cálculo de las autoridades, no han pasado la noche en sus casas en la provincia de León por culpa de los 14 incendios activos (más el que ha saltado desde Zamora) que afectan a numerosas comarcas desde el viernes 8 de agosto.

La zona más afectada por esos desalojos es ahora el sur de la provincia, con treinta localidades vacías por orden de las autoridades. A ellas hay que sumar Peñalba de Santiago, por el incendio de Llamas de Cabrera.

Todas las demás, esa treintena de poblaciones evacuadas, las encontramos junto a los fuegos de Castrocalbón y el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que afecta en gran medida a León.

Los núcleos poblacionales con más afectados son Castrocalbón, con más de mil personas; y Jiménez de Jamuz, con unas 1.300.

Entre todas ellas suman unas cinco mil personas afectadas. Un cálculo complicado ya que las autoridades no pueden ofrecer un número exacto. Además, desde la Junta y la Subdelegación del Gobierno en León se recuerda que esos desalojos son obligatorios y se «realizan para proteger a la población».

