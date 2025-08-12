leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Dos nuevas evacuaciones en León: Torneros de Jamuz y Robledino de la Valduerna
Evacuados en la provincia de León. Peio García.

Unas 3.000 personas se suman a las más de 2.000 evacuadas hasta ahora en León

Son dirigidos a La Bañeza, donde Cruz Roja gestiona cuatro albergues en espacios municipales

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 12 de agosto 2025, 23:11

Alrededor de 3.000 personas de las localidades de Genestacio de la Vega, Quintana del Marco, Villanueva de Jamuz, Altobar de la Encomienda, San Juan de Torres, Santa Elena de Jamuz, la Nora del Río, Jiménez de Jamuz y Alija del Infantado han sido desalojados por la Guardia Civil debido al rápido avance del incendio de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó en la tarde de ayer a la provincia de León, concretamente a Castrocalbón, en la Valdería.

Estas aproximadamente 3.000 personas se suman a las 300 ya desalojadas esta tarde en Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintanilla de Florez y Quintana y Congosto y a las cerca de 1.700 que tuvieron que abandonar anoche sus viviendas en San Félix de la Valdería (150), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60), Ferechales de la Valdería (100), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000) y San Esteban de Nogales (500).

Los nuevos evacuados serán dirigidos a la localidad de La Bañeza, donde Cruz Roja gestiona cuatro albergues en espacios municipales cedidos por el Ayuntamiento, en los que se les proporciona agua, alimentos y suministros esenciales.

Una inmersión térmica, el viento y los diferentes incendios que hay activos en la provincia han generado una masa de humo que actualmente se encuentra sobre la ciudad de León, en la que además caen restos de ceniza.

