San Esteban de Nogales: cuando el pueblo salva al pueblo Los vecinos de la localidad se unen para combartir: «Las llamas en la gente se cansó de esperar y fuimos a por el fuego»

Lucía Gutiérrez y Diego Nicolás Alonso San Esteban de Nogales Martes, 12 de agosto 2025, 12:15

San Esteban de Nogales amaneció este martes, 12 de agosto, con el sonido de las campanas de la iglesia. No llamaban a misa, sino a la acción: un incendio forestal avanzaba hacia el pueblo. Sin brigadas ni medios de extinción presentes, son los propios vecinos, en su mayoría jóvenes, quiénes desde primera hora están plantando cara a las llamas. Al igual que lo hicieron en la noche previa.

A pie de monte, con palas, ramas y mochilas de sulfatar cargadas de agua, los jóvenes golpean el suelo y sofocan pequeños conatos de fuego que aún amenazan con propagarse. «Aquí no hay nadie más, somos nosotros o el fuego», cuenta uno de ellos, jadeando mientras retoma su puesto en la línea.

La alcaldesa, Maria Emilia López, se encuentra también en la zona, coordinando a los voluntarios y pendiente de que el cortafuego abierto ayer con tractores siga cumpliendo su función. «El pueblo está volcado. No podíamos esperar a que viniera ayuda, porque el fuego no espera», asegura.

«La gente se cansó de esperar y fuimos a por el fuego»

María Emilia López explica que han vuelto a tocar las campanas «para poner un poco al pueblo en alerta» porque parece que «se ha reactivado y parece que viene para aquí, para que la gente se vaya a la zona que nos llamaron trinchera». El pueblo se desalojó «en menos de una hora», por la mañana hay gente que ha vuelto a ver cómo estaba esto, pero «ha quedado mucha gente joven con tractores y se ha quedado aquí». La regidora explica a Leonoticias cómo «la gente joven se ha organizado y se nota mucho donde han actuado ellos».

El humo cubre parte del horizonte y el olor a quemado impregna el aire, pero el ritmo de trabajo no decae. Vecinos de todas las edades se reparten tareas: unos apagan con agua y ramas, otros vigilan las chispas para que no prendan de nuevo.

Mientras tanto, se espera la llegada de medios oficiales. Hasta entonces, la defensa del monte y del propio pueblo recae por completo en manos de sus habitantes. José Enrique Fernández Gil, vecino de la localidad, explica que «no veíamos demasiada respuesta por parte de las autoridades, la gente se cansó de esperar y fuimos a por el fuego». El joven leonés recuerda que «cuando suenan las campanas es que hay que ir a ayudar» y ahí en la plaza del pueblo se han organizado para «con ayuda de los que más saben» ir a combatir las llamas para que no lleguen al pueblo.

Miguel Ángel, agricultor de San Esteban, también colaboró en las labores. «Hicimos zanjas para meter el agua de la acequia y que si llegaba el fuego intentar contener». Como el resto de vecinos, se unió a las labores al toque de campanas. En la zona solo están los vecinos ni brigadas ni UME ni Guardia Civil. No tienen medios, pero cuentan con que «esta zona la conocemos al dedillo» y están en un bosque inmenso, aunque reconocen que «si se da la vuelta tendremos un problema». Los vecinos se han ido agrupando, como se hacía antes, al toque de la campana. Así lo hicieron en la noche del lunes y lo han vuelto a repetir en la mañana de este martes. «Vinimos ayer por la tarde, vimos la columna de humo y pensamos que estaba ya en las bodegas y no nos dejó pasar la GC, pero cuando se hizo de noche se marcharon, vinimos unos 30 o 40 del pueblo», asegura uno de los jóvenes en medio del bosque de San Esteban de Nogales.