UPL carga contra Mañueco: «¿Usted cree que con dinero es capaz de compensar la muerte de la gente?» Soria Ya asegura que mientras no se ataje la despoblación, los pueblos «seguirán ardiendo» cada verano

Leonoticias León Viernes, 29 de agosto 2025, 14:04 | Actualizado 14:44h.

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, cargó contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por las compensaciones anunciadas tras el paso de los incendios forestales. «¿Usted cree que con dinero es capaz de compensar la muerte de la gente o las casas se quemadas?», preguntó, al mismo tiempo que dudo de su «dignidad» por haber venido a las Cortes a dar explicaciones «obligado por su minoría parlamentaria», dijo.

Durante su intervención en el pleno extraordinario sobre la gestión de los incendios, Santos acusó de «soberbia» al propio presidente de la Junta, al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y al Partido Popular, que son los responsables de un operativo copado de «descoordinación» e «insuficiencia» que «han tratado de invisibilizar».

Lamentó que entre León y Zamora, la cifra llegue a las 120.000 hectáreas quemadas con parques naturales, reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos del patrimonio de la humanidad y desgracias personales con muertos. Así, escenificó que la superficie quemada es similar a que se hubieran quemado las nueve capitales de provincia de la «Comunidad fallida que usted preside», dirigió a Mañueco.

Se preguntó de «qué está satisfecho» ante un operativo «insuficiente y mal gestionado» con el que las gentes de la «región leonesa» y de la Montaña Palentina «sienten la soledad y la descoordinación», aseguró. Pese al discurso de ser algo no previsto, recordó que «después de 40 años de suplicio se sigue perdiendo población», al igual que ocurre con el operativo, que únicamente se «privatiza regalando ingentes cantidades de dinero a determinadas empresas mientras niega la posibilidad de un avituallamiento digno a los propios trabajadores», aseveró.

40 años de «comunidad fallida»

En la misma línea se mostró el procurador de Soria Ya, José Ángel Ceña Tutor, quien dejó claro que los incendios siempre se han producido, pero «ahora se propagan por el vacío» y por ese «mundo rural que han vaciado», ya que se propagan por la «despoblación», comentó.

«Ustedes llevan 40 años trabajando al frente de una comunidad fallida, porque no aborda sus retos y no se ponen a trabajar en la despoblación. Mientras no se solucione el problema de la despoblación, mientras no haya vida en los pueblos, van a seguir ardiendo, que quede claro», remarcó Ceña, como recoge Ical.

Trasladó que los miembros del operativos de extinción de incendios repiten con frecuencia la frase «poco nos pasa». Y es que, con Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones al frente «poco pasa». Lamentó la «falta de líderes» que ofrezcan «confianza» a la ciudadanía y en Castilla y León «debemos tener muy mala suerte», porque carecemos de «confianza, autoridad, trabajo y eficacia», sentenció.

Ampliar «Quiñones dimisión» Carlos Pollán (Vox), presidente de las Cortes, ha interrumpido la répIica de Mañueco para pedir a dos miembros del operativo de extinción de incendios que abandonen la tribuna de invitados, después de haber desplegado un letrero en el que se podía leer «Quiñones dimisión».