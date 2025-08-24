León y Asturias defienden la ruta del Cares de las llamas y los desprendimientos La Baña, Argayo del Sil y Anllarinos siguen evacuados con 435 personas y otras 27 poblaciones leonesas se encuentran confinadas en el avance de unos incendios que tienden a estabilizarse pero donde preocupa la subida de temperaturas y los cambios de viento

Ana G. Barriada León Domingo, 24 de agosto 2025, 11:55 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

La provincia de León sigue sumida en un terrible episodio de incendios que, aunque tienden a mejorar en líneas generales su situación, permanecen activos y con el temor de reproducciones por la subida de las temperaturas, la bajada de la humedad y los cambios de viento que suponen un reto para los servicios de extinción desplegados en los 16 incendios que requieren atención este domingo 24 de agosto en León.

Como avanzaba el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, al término de la reunión del Cecopi esta mañana, actualmente son siete incendios los que continúan en IGR2 en León, uno en IGR1, dos en IGR0 estabilizados y otros seis en IGR0 controlados.

Tres pueblos evacuados y 27 confinados

La situación a lo largo de la noche ha sido estable en la mayoría de puntos aunque se han registrado reactivaciones que se han podido controlar. La nota más negativa se encontraba en La Baña, donde la entrada del fuego de Porto por Zamora obligaba a evacuar a 330 personas que siguen fuera de sus casas. Se suman a los 105 vecinos de Argayo del Sil y Anllarinos haciendo un total de tres poblaciones evacuadas con 435 vecinos.

Continúan a su vez confinadas 27 poblaciones con 1.555 personas desalojadas especialmente en Colinas del Campo e Igüeña, Oencia y Sobrado y las poblaciones del Valle de Fornela así como Peñalba de Santiago, los Compludos y otras localidades afectadas por el incendio de Llamas de Cabrera. Ya han sido 145 los ganaderos que han solicitado ayuda para 22.690 cabezas de ganado a los que se repartirá 715 toneladas de forraje y pienso.

Trabajo conjunto con Asturias para defender la Ruta del Cares

Eduardo Diego, que reiteraba a la población la necesidad de ser prudentes y no acercarse a las zonas de los incendios para dejar trabajar a los medios, señalaba que uno de los puntos que más preocupa es la frontera entre León y Asturias y la afección que el fuego que ayer se reactivó en Caín de Valdeón desde el Principado tenga en la Ruta del Cares porque «va entrando con fuerza en el canal de Tregua».

Allí se trabaja en coordinación con Asturias por el peligro de la caída de piedra o rocas en la ruta para que los efectos del incendio sean «los menos posibles dada la importancia que tiene la ruta del Cares como punto turístico y recurso económico para Cabrales y Posada de Valdeón».

De hecho y como informa el Parque Nacional de Picos de Europa, siguen cerradas, sin fecha de reapertura estimada, la Ruta del Cares, la Canal de Trea y todas las canales practicables que bajan a la Ruta, por riesgo de caída de piedras pendiente de evaluar.

Se sigue trabajando en todos los frentes para estabilizar unas llamas que están muy pendientes de los cambios de viento este domingo y de la subida de temperaturas.

Llamas de Cabrera

La situación es tranquila, con reproducciones por la noche que fueron controladas en Corporales y Compludo. Se vigila con medios aéreos y terrestres.

Fasgar

Se ha consolidado en las zonas de Omaña pero continúa activo y avanza hacia el valle de Tremor de Arriba. Esta noche hubo un salto con evolución hacia el arroyo de Igüeña. Se prevé que se pueda controlar con los medios aéreos que trabajan.

Colinas del Campo

No ha habido actividad por la noche y se ha trabajado en consolidar el perímetro.

Anllares

Está casi todo perimetrado, la situación ha sido positiva pero hay previsión de reproducciones porque hay humo sin llama. Se trabaja en consolidar la zona.

Gestoso

Está tranquilo, hubo alguna reproducción por la tarde de ayer que fueron controladas y por la noche no hubo, se trabaja en consolidarlo y vigilar los puntos calientes.

Barniedo de la Reina

La tarde ha sido tranquila y por la noche hubo reproducciones diversas controladas. Hay que estar pendiente en Santa Marina de Valdeón porque hubo reproducciones y en Casasuertes que también hubo alguna reproducción después de varios días. Preocupan posibles reactivaciones desde Riaño hacia la provincia de Palencia.

La Baña

Ayer fue lo que más preocupó. Se ha asegurado la parte sur y oeste del incendio pero sigue activa la zona sur que se descuelga al este y con riesgo de que avance hacia Zamora y hacia La Baña. Se trabaja con medios aéreos para que no devuelva el incendio a La Baña, Losadilla y Losada.

Canalejas

Sigue consolidándose el perímetro.