Paisaje otoñal en el norte de la provincia de León. Sequoya

Martes gris con lluvia y nieve en el norte de León

En el resto no se descartan precipitaciones aunque los claros dominarán en los cielos de una jornada fría y ventosa

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:16

Comenta

Es la última semana del otoño meteorológico pero muchas jornadas en León ya son plenamente invernales y así lo será este martes 25 de noviembre. El ambiente frío, húmedo y ventoso será el protagonista.

Habrá muchos intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que pueden ser de nieve en la Cantábrica por encima de los mil metros, aunque las acumulaciones se esperan aún más arriba, a partir de los 1.200, por lo que se activa el nivel amarillo de aviso por espesores de uno cinco centímetros. Tampoco se descartan brumas y bancos de nieblas en zonas de montaña, menos probables en el resto, donde la presencia de nubes y precipitaciones será más escasa.

Las temperaturas, tras un lunes mucho más templado, vuelven a caer. En muy pocos lugares se superarán los diez grados de máxima y se volverán a registrar heladas débiles.

El viento soplara del oeste y noroeste, por lo general flojo aunque con rachas moderadas y ocasionalmente fuertes.

El resto de la semana el tiempo será muy similar, con temperaturas bajas hasta el jueves y probabilidades de precipitaciones, más habituales e importantes de cara al fin de semana.

