León y Asturias mantienen el convenio para el impulso y promoción conjunta de sus estaciones de esquí Con el acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026, se pretende incrementar la afluencia de visitantes y facilitar la movilidad de los esquiadores entre ambos territorios mediante forfaits de uso común

Imagen de archivo de una de las estaciones de esquí de la provincia.

La Diputación de León ha aprobado la segunda adenda al convenio de colaboración firmado en 2024 con Asturias para la potenciación y promoción conjunta de sus cuatro estaciones invernales: San Isidro, Valle de Laciana-Leitariegos, Valgrande Pajares y Fuentes de Invierno.

En mayo de 2024, cuando se suscribió el convenio, se estipuló que este podía ser prorrogado antes de su finalización durante cuatro años adicionales mediante adendas. La primera de ellas se firmó el 31 de octubre de ese año y, tras la aprobación de la segunda, el acuerdo tendrá continuidad al menos hasta el 31 de octubre de 2026.

La comisión de seguimiento del convenio, celebrada el 4 de agosto de 2025, ha constatado los resultados positivos de este y la necesidad de mantener la colaboración entre León y Asturias con el objetivo de fomentar la práctica deportiva del esquí en sus instalaciones deportivas invernales a través la utilización de forfaits de uso común o conjunto y mediante la promoción externa.

Actuaciones, financiación y control y seguimiento

En el acuerdo se señala que para potenciar la movilidad de los esquiadores entre las cuatro estaciones y la afluencia de visitantes, León y Asturias facilitarán la venta de forfaits conjuntos, uno diario interestaciones para abonos de temporada y el llamado cuatro días-cuatro estaciones.

El primero está destinado a usuarios que tengan un abono de temporada o anual de cualquiera de las estaciones invernales y que adquieran un forfait diario en una de las otras tres. Su precio será del 80 por ciento del forfait diario correspondiente a esa estación, según el tipo de usuario y la temporada.

Por su parte, el segundo está dirigido a quienes deseen esquiar en las diferentes estaciones mediante un único forfait. Este permite su empleo durante cinco días alternos, debiendo emplearse obligatoriamente un día en cada una de ellas y quedando el quinto a elección del usuario. Su tasa o precio para la temporada 2025/2026 se mantendrá, debiendo ser aprobado oficialmente en cada estación invernal o administración competente.

Además, el convenio recoge la opción de realizar promociones conjuntas entre León y Asturias mediante la edición de algún folleto específico, cartel, publicidad, work shop o feria. Se acordarán por parte de la comisión de seguimiento del convenio y sus costes se asumirán al 50 por ciento por cada una de las administraciones firmantes o al 25 por ciento por cada una de las cuatro estaciones invernales propiedad de dichas administraciones.

Adjudicación del restaurante de Salencias y el hostal Pico Agujas

Por otra parte, la Diputación de León también ha adjudicado ya el contrato para la prestación del servicio de restaurante-cafetería en Salencias y el hostal residencia Pico Agujas, en la estación invernal de San Isidro. Ambos estarán operativos de cara al inicio de la nueva temporada.