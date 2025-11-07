leonoticias - Noticias de León y provincia

Precipitaciones en forma de nieve en San Isidro.

La nieve se asoma a las estaciones de esquí de la provincia

Las primeras precipitaciones se posan sobre las pistas y se espera que el tiempo cambie en los próximos días para mirar con optimismo a la temporada

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

Es solo un anticipo de lo que debe llegar en las próximas semanas. Una primera toma de contacto para llenar de optimismo a los fanáticos de los deportes e invierno en la provincia de León.

La nieve se ha dejado ver, de forma muy sencilla, en las altas cumbres de las dos estaciones dependientes de la Diputación de León: Valle de Leitariegos-Laciana y San Isidro.

Así lo han recogido los usuarios y las webcams ubicadas en estos entornos.

Más llamativa ha sido la estampa en San Isidro. El remonte de Riopinos, a mayor altitud, ha sido el primero en ver cómo una fina capa blanca se posaba sobre el monte.

Mientras que en Leitariegos, la imagen ha sido captada desde el valle. Los copos han teñido de blanco La Brañina, una de las cotas más altas de la zona.

Nieve en las cumbres del valle de Laciana.

No se esperan todavía grandes precipitaciones en forma de nieve, con temperaturas demasiado elevadas para que el agua de lluvia de estos días se pueda transformar en copos. Pero sí ha servido para ilusionar a un sector que vivió en la última temporada una de las más duras, especialmente en Leitariegos, con pocas semanas de actividad y escasa nieve más allá de la generada por los cañones en San Isidro.

Durante los próximos días, la lluvia seguirá y las temperaturas mínimas quedarán cerca de las heladas, aunque la cota de nieve se va a mantener demasiado alta, por encima de los 2.000 metros. Habrá que seguir cruzando los dedos a la espera de que el cercano diciembre sonría a la montaña leonesa tan ansiada de buenas noticias.

