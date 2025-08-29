La Junta ordena revocar el proceso de nombramiento de interventor interino en San Andrés El equipo de Gobierno local critica la decisión ante un proceso que «cumple todos los requisitos legales» y la tardanza en comunicar una decisión que convierte a «los vecinos en víctima de un injustificable bloqueo»

Leonoticias León Viernes, 29 de agosto 2025, 15:34 Comenta Compartir

San Andrés del Rabanedo, tercer municipio de León por número de habitantes, «está siendo víctima de un injustificable bloqueo por parte de la Junta de Castilla y León, que se niega a hacer efectivo el nombramiento del interventor interino pese a que el proceso selectivo iniciado por el Ayuntamiento ha cumplido con todos los requisitos legales. La responsabilidad de esta situación recae sobre la administración autonómica, que no solo niega el nombramiento, sino que tampoco ofrece ninguna solución, provocando una parálisis económica y administrativa para el ayuntamiento y para sus ciudadanos», afirman desde el consistorio del municipio del alfoz leonés.

Este viernes, apenas unos días después de la «exigencia del consistorio» de San Andrés del Rabanedo para que se nombrara al interventor municipal, la Junta ha enviado una orden para que el Ayuntamiento anule o revoque el nombramiento del tribunal que supervisó el proceso selectivo, dos meses después de haberse finalizado el proceso y tras «haberse cumplido todos los requisitos legales», comentan desde el gobierno municipal que añade que «la Junta alega ahora que el tribunal no puede estar formado mayoritariamente por habilitados nacionales, un argumento que carece de base porque en ningún caso se ha dado este extremo. Cabe destacar que la composición del tribunal de selección es correcta y legal, no infringiendo ningún precepto legal, contando con cinco miembros titulares y cinco suplentes que poseen la misma o superior titulación de la plaza que se convoca. Asimismo, no se ajusta a la realidad el hecho de que el tribunal esté compuesto mayoritariamente por funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En consecuencia, no existe infracción jurídica alguna», recalcan desde el consistorio.

«Finalmente, debe existir relación entre el área de conocimientos de los funcionarios que formen parte del tribunal y la plaza que se convoca, supuesto que igualmente se cumple», añaden.

«Demora injustificada»

Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo «no se entiende la demora injustificada por parte de la Dirección General de Administración Local dependiente de la Junta en remitir la notificación», recibida este 29 de agosto, «habiendo transcurrido más de un mes desde la última comunicación formal mantenida el 28 de julio de 2025 cuando reciben el expediente completo. Para esta administración local se entiende vulnerado así el principio de colaboración que debe regir entre las diferentes administraciones públicas».

La alcaldesa, Ana Caurel, asegura que «en cualquier caso, el requerimiento debería haberse efectuado durante el transcurso del procedimiento selectivo y no una vez finalizado el mismo, vulnerando de esta manera los intereses y derechos subjetivos del aspirante propuesto por este Ayuntamiento de manera totalmente palmaria y sin justificación alguna».

Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo «se ha hecho todo lo humanamente posible para llevar adelante este nombramiento, asumiendo responsabilidades que no son de competencia local, precisamente para evitar la paralización de la gestión municipal. Sin embargo, la Junta está impidiendo deliberadamente que San Andrés funcione con normalidad, condenando a la institución al bloqueo y secuestrando la gestión municipal», denuncian desde el equipo de Gobierno.

La alcaldesa enfatiza que «la actitud de la Junta no es solo irresponsable y partidista, sino que busca claramente obstaculizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, con consecuencias gravísimas: pérdida de subvenciones, impago de nóminas y retención de tributos estatales que pueden dañar la gestión y los servicios públicos. El interventor municipal es una figura fundamental para el buen funcionamiento del Ayuntamiento: controla la legalidad de los gastos, garantiza la correcta ejecución del presupuesto y vela por la transparencia y la gestión eficiente de los recursos públicos. Sin interventor, el Ayuntamiento queda paralizado, poniendo en serio riesgo servicios esenciales«.

El Ayuntamiento valora opciones

Ante esta situación derivada del requerimiento enviado por la Junta y que suspende el nombramiento de un interventor, el equipo de Gobierno local «reafirma su compromiso de buscar y promover todas las soluciones posibles para garantizar el funcionamiento del municipio, ante la evidente negativa de la Junta a cumplir con su responsabilidad».

También hacen un llamamiento «a los grupos de la oposición a fin de poder desbloquear esta situación que no beneficia a nadie». Por eso «exigimos a la Junta que deje de bloquearnos y respete la legalidad, porque los ciudadanos de San Andrés del Rabanedo no pueden ni deben pagar el precio de intereses partidistas», ha terminado declarando Caurel.