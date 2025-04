Las multas de tráfico prescriben en San Andrés al carecer de personal que las tramite

Rubén Fariñas León Viernes, 11 de abril 2025, 08:13 Comenta Compartir

La gestión del personal en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo suma un nuevo problema a los múltiples existentes durante los últimos años.

La comisaría de la Policía Local se ha quedado sin la persona que se encargaba de tramitar las denuncias de tráfico para convertirlas en multas y que se comuniquen a los infractores. Cabe recordar que el municipio del alfoz ya tuvo problemas para pagar nóminas al faltar el interventor.

Desde el mes de octubre no está cubierta esta plaza que ocupaba una empleada que causaba baja a finales de 2024 y que, previsiblemente, no regresará a su puesto ya que se jubila este mismo año.

Desde ese momento se dejaron de tramitar los expedientes de denuncias de tráfico y muchas de ellas ya han empezado a prescribir. Las leves tienen una vigencia de tres meses, por lo que las que las denuncias cursadas entre octubre y enero ya nunca llegarán. A ello se suma la situación de graves y muy graves, operativas durante seis meses, que ya están empezando a caducar.

Prescriben las multas de San Andrés

Los agentes del cuerpo policial ya han presentado escritos ante este problema al que el Ayuntamiento aún no ha encontrado solución. Fuentes municipales señalan a Leonoticias que se están «estudiando varias opciones» para tomar una decisión a la mayor celeridad posible y que estos expedientes se puedan volver a tramitar. «Se trata de un hecho puntual, pero no significa que no se vaya o se esté multando», apuntan. Como medida preventiva se va a valorar asignar la tarea a un funcionario.

Sin embargo, la problemática ya se está extendiendo por el municipio, tal y como se han podido percatar los agentes. «Se ha corrido la voz de que las denuncias de los parabrisas no llegan y vemos muchos estacionamientos indebidos», lamentan, por lo que reclaman soluciones urgentes. Y es que, recuerdan, este caso está afectando a las denuncias que no son notificadas 'in situ', auqellas que se deben principalmente a problemas de aparcamiento u obstaculización de la vía pública: «Si les dejamos la denuncia por estar en un vado y llamo a la grúa para que se lo lleven ya no se les notifica».

Estas denuncias pasaban a la persona ahora de baja que podía acceder a la base de datos y mandaba la carta tras identificar al conductor. Ese trámite de primera notificación hacía contar los plazos para recibir los beneficios del pronto pago y para avisar al denunciado de su infracción, algo que ahora no está ocurriendo.

Cabe recordar que se entiende como multa leve de tráfico aquellas que, por ejemplo, se presentan por aparcar o estacionar en línea amarilla o en una intersección o ir distraído dentro de coche -coste de 80 euros-; las graves tienen un coste de 200 euros para el conductor y tienen que ver con aparcar en pasos de cebras, espacios reservados a personas con discapacidad o vados.

A ello se suma el precario servicio de grúa que ahora presta un particular ante la inexistencia de un convenio de colaboración de este servicio «y, si no, tienes que andar localizando al titular». Sobre esto, el Ayuntamiento de San Andrés apunta a que nuevamente se «sacará a licitación» el contrato.