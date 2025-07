«Me he salido porque si no pego a esta puta comunista de los cojones»

Rubén Fariñas León Miércoles, 30 de julio 2025, 12:41 Comenta Compartir

Las tensiones entre dos concejales de la corporación municipal de San Andrés del Rabanedo que se han vivido desde «prácticamente el inicio de mandato» han saltado por los aires tras un comunicado en el que la edil Laura Fernández -Izquierda Unida- ponía el foco sobre las «reiteradas faltas de respeto y amenazas» de Manuel Francisco Romero -Unión del Pueblo Leonés-.

Según relata la concejala, IU Podemos presentará una moción de reprobación al miembro del equipo de gobierno encargado de las áreas de Cultura, Juventud y Deportes tras las palabras que éste le habría dirigido al denunciar ante la Junta de Castilla y León «las posibles irregularidades en el proceso de selección del interventor interino».

Fernández ha acusado a Romero de «continuas faltas de respeto» a lo que se suman «gestos, interrupciones constantes, con desprecio», tal y como, afirma, ha podido comprobar la propia alcaldesa Ana Fernández Caurel.

La gota que ha colmado el vaso ha llegado en la última comisión, aunque previamente, siempre según la edil de Izquierda Unida, ha acudido al despacho de su grupo político para «con voz y gestos amenazantes» repetir ante la secretaria que «lo que ha hecho esta vez Laura no tiene nombre y no se puede consentir. Todo tiene un límite y la vamos a señalar», reclamando que el mensaje fuera trasladado a la portavoz.

La tensión ha ido en aumento

Fue en la Comisión de Cultura, Juventud y Deportes de este mes de julio, cuando se informó del escrito de amparo ante la alcaldesa de UPL, que el propio concejal del equipo de gobierno reconocía los hechos anteriormente descritos, salvo que lo hiciera «en tono o gestos amenazantes».

Sin embargo, Laura Fernández denuncia que no se trata de la primera vez que ocurre este episodio. Hace un año, en la Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interior, «de muy malos modos y gritando por el pasillo», Manuel Romero habría pronunciado la siguiente frase: «Me he salido de la comisión porque si no pego a esta puta comunista de los cojones; si no me salgo, la lío».

Unos ataques personales que serían corroborada por otros miembros corporativos a los que el leonesista se dirigía para asegurar que «Laura me saca de mis casillas, no la aguanto, no puedo con ella, me pone...», explica.

Uno de los últimos capítulos, el 6 de julio de este mismo año, se vivió en el despacho de Fernández cuando se informó del escrito anteriormente citado hacia la Junta.

Por todo ello, Izquierda Unida ha pedido amparo a la alcaldesa y se llevará una moción de reprobación al pleno por «la falta de respeto y amenazas en aumento» hasta el punto de que la portavoz izquierdista «teme por su integridad física» y avanza que las amenazas «puedan ser directas o agresiones físicas». Además, reclama que el resto de la corporación reflexione y apoye «una condena unánime» al miembro del equipo de gobierno.