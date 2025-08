El concejal de UPL anuncia acciones legales por falsas imputaciones: «No voy a tolerar que se me difame»

Leonoticias León Lunes, 4 de agosto 2025, 12:22 Comenta Compartir

El concejal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Manuel Romero, ha anunciado acciones legales contra la concejala de Izquierda Unida–Podemos, Laura Fernández Bermejo, tras las recientes afirmaciones públicas de esta última en las que le imputa presuntos delitos, como amenazas, acoso e incluso maltrato hacia las mujeres, sin fundamento alguno.

Romero considera que dichas acusaciones, - que reitera que «no son verdad»-, no solo carecen de base jurídica, sino que han generado una respuesta «injusta», sin que se haya preservado la presunción de inocencia, afectando gravemente a su honor, reputación y labor política.

Por este motivo, el edil de UPL, tras recibir el asesoramiento legal preceptivo, ha decidido que va a emprender acciones para defender su nombre y exigir responsabilidades legales a la concejala, Laura Fernández, por sus graves afirmaciones. Unas declaraciones donde Fernández narra unos hechos, que están recogidos en la moción de reprobación, que fue respaldada en el Pleno por el resto de los grupos municipales, a excepción de Ciudadanos.

«Es intolerable que en el ejercicio de la política se utilicen acusaciones infundadas como arma de desgaste personal», ha señalado Romero. «Insto a Laura Fernández a que acuda al juzgado y demuestre en sede judicial todo lo que ha afirmado. Ya no vale seguir sembrando sospechas, acusaciones gravísimas en el pleno, hablar sin pruebas de lo que, supuestamente, le cuentan terceros, e incluso hacer acusaciones de delito desde una tribuna política».

El concejal de UPL ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad, y ha subrayado que no permitirá que se utilicen calumnias o insinuaciones malintencionadas para socavar su trabajo o su imagen pública. «Estoy tranquilo y confío en la justicia. No he cometido ningún delito y no voy a tolerar que se me difame, ni a mí ni a las siglas de mi partido, como se ha hecho hasta ahora», ha concluido.

Romero cuenta con el respaldo y la «total confianza» del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. En el pleno celebrado el jueves ya quedó claro que no se le va a pedir el acta y que no va a dimitir porque «no he hecho absolutamente nada».