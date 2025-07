La concejala de IU que denuncia amenazas de un edil de UPL: «Quién apoya a un maltratador es cómplice»

Alberto P. Castellanos León Jueves, 31 de julio 2025, 13:38 | Actualizado 13:43h. Comenta Compartir

El concejal de Cultura, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Manuel Francisco Romero -Unión del Pueblo leonés-, ha sido reprobado por el pleno del consistorio celebrado este 31 de julio a petición de la concejal de Izquieda Unida, Laura Fernández, tras llevar esta última una moción para denunciar amenazas del primero, y ser apoyada por todos los concejales excepto el de Ciudadanos que se ha abstenido y los seis de UPL -el reprobado y la alcaldesa entre ellos- en contra.

El largo -casi hora y media- y tenso debate sobre la noticia que se conocía este 30 de julio de las supuestas amenazas vertidas por el concejal leonesista sobre la de IU ha comenzado con la denunciante comentando que se ha «visto obligada» a llevar el tema a pleno porque la alcaldesa en ningún momento se puso en contacto con ella tras solicitar su amparo: «Si se hubiera hablado conmigo no tendríamos que haber montado este circo», ha señalado Fernández, que ha afeado a la regidora del municipio del alfoz de León que «sólo se escuche al concejal y se me tome a mi como mentirosa».

La edil de IU ha recalcado que sólo ha querido informar a la alcadesa y llevar a pleno el tema una vez que «las continuas faltas de respeto» se hayan «convertido en amenazas». Señala que cualquiera que le apoye es «cómplice» y que ahora conoce mucho mejor «cómo se sienten las mujeres maltratadas».

Apoyo casi unánime

Los diferentes grupos políticos han refrendado parte o totalmente la versión de Laura Fernández. Rafael Sánchez, Ciudadanos, que ha sido el único en abstenerse, ha reconocido las «constantes faltas de respeto» por parte de Manuel Francisco Romero aunque ha recriminado a la denunciante y al reprobado no acudir a los juzgados porque considera lo visto hasta ahora «simple politiqueo municipal»

Fernando Prieto, Vox, ha mostrado el apoyo a la edil de IU y ha aprovechado para recriminar a todos los concejales que «se frenen esas faltas de respeto por parte de todos» y que «esto sirva para que aprendamos a respetarnos y comunicarnos». También ha evitado responder a una velada acusación de la alcaldesa cuando esta le ha preguntado directamente al portavoz de Vox si «había sido testigo del 'adjetivo' que se había utilizado con una concejal de mi grupo -UPL-».

Katia Badeso, PSOE, ha «lamentado que se siga viendo al concejal de Cultura sentado allí arriba» porque ha asegurado que «en las comisiones trata de forma déspota a otras concejalas, no sólo a la que ha presentado la moción». Además de votar a favor, desde el grupo socialista han escuchado referirse a la denunciante por parte de Manuel Francisco Romero como «puta comunista de los cojones» y señalar al equipo de gobierno municipal de ser «consentidores» de las conductas «prepotentes» del edil de UPL.

Noelia Álvarez, PP, tras anunciar su voto a favor de la moción ha condenado las «amenazas y coacciones» al tiempo que pide que «no se repita la legislatura 2011-2015» que se judicializó «hasta el extremo». Además, solicita a la alcaldesa que «no mienta» porque «sabe que el concejal había abandonado la comisión en la que se originó el problema aunque no aparezca registradas todas las entradas y salidas porque cuando yo salí, que sí que sale reflejado, ya no había nadie del equipo de gobierno».

«El concejal no es culpable de nada»

Ana María Fernández, alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, se ha mantenido firme en la posición que ya anunciaron antes del pleno: «Esto es una manipulación y se ha sacado de contexto. El concejal no es culpable de nada». La regidora ha señalado que «este pleno, en el que no ha habido faltas de respeto y se ha permitido hablar a todos, debería ser un ejemplo». Además ha reprochado que la edil de Izquierda Unida «resta importancia a los casos reales de maltrato».

Laura Fernández ha criticado que se la tache de «mentirosa» al no considerar reales sus acusaciones y sin «ni siquiera haberme escuchado a mí ni a mi secretaria». También ha comentado que el origen del tema, la información a la Junta de «un supuesto proceso que no se ajustaba con la legalidad en el proceso de elección de un interventor es parte de mi responsabilidad» y que se había informado antes al equipo de gobierno de que había detectado «esas irregularidades» y que al no obtener respuesta «denuncié el tema».

Amenazas de juicio

La alcaldesa ha asegurado que esta «denuncia» -no es tal- ante la Junta «también me enfadó» y que comprende que a su concejal también le sentara mal, que lo de la «pasarse de la ralla» era simplemente por eso, que no lo entiende como ninguna amenaza.

Ambas partes han asegurado que esperan que todo este problema finalice en este pleno aunque tanto la alcaldesa como la concejala de Izquierda Unida han asegurado que el siguiente paso podría darse en los juzgados, esta última para denunciar el caso y desde el equipo de gobierno por lo que consideran falsas acusaciones y difamaciones.