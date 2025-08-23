San Andrés urge a la Junta a nombrar al interventor municipal El equipo de Gobierno ha elevado una queja formal ante la Consejería de Presidencia debido a la demora «injustificada» en la designación de este funcionario clave para la gestión municipal

Leonoticias León Sábado, 23 de agosto 2025, 11:59 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha exigido este sábado a la Junta que «aparque las excusas» y proceda con urgencia al nombramiento del interventor municipal.

La alcaldesa, Ana Caurel, ha elevado una queja formal ante la Consejería de Presidencia para mostrar el «profundo rechazo y la preocupación» que provoca «la prolongada demora» en el nombramiento de este alto funcionario, tras haber concluido el correspondiente proceso selectivo en tiempo y forma, organizado íntegramente por el Ayuntamiento, con total transparencia y de acuerdo a la legalidad, como recogen las actas.

«Resulta inaceptable que la Junta siga retrasando una decisión de tal trascendencia, más aún cuando hablamos del tercer municipio con mayor población de la provincia, y por ende de un Ayuntamiento con una complejidad y volumen de gestión considerable», ha señalado la alcaldesa, quien ha recalcado que «llevamos semanas realizando reiteradas y continuas llamadas a la Junta, solicitando una explicación clara y urgente sobre los motivos de este inadmisible retraso».

Piden soluciones

Hasta la fecha, aseguran que la única respuesta obtenida ha sido «una cadena de excusas vacías, evasivas y sin justificación»: «Ha sido el Ayuntamiento quien, ante la inacción de la Junta ha tenido que asumir un proceso de interinidad, una solución que no puede ni debe prolongarse más».

«La situación de bloqueo que la demora actual en el nombramiento está causando es gravísima y afecta directamente a la gestión y justificación de subvenciones vitales para el municipio, al pago de las nóminas de los empleados y funcionarios municipales, a la tramitación de contratos esenciales, al buen funcionamiento de los servicios, a la contratación de personal, a la amortización de deuda, a inversiones de carácter urgente, o el pago de facturas a proveedores, poniendo en jaque el normal funcionamiento del Ayuntamiento. Resulta incongruente que la Junta conceda subvenciones y, al mismo tiempo, retrase la designación del interventor que debe garantizar su correcta gestión y control», ha asegurado la alcaldesa.

Desde el cese del anterior interventor en octubre de 2024, y en aras de garantizar la continuidad del funcionamiento económico y administrativo del Ayuntamiento, la plaza ha venido siendo cubierta de forma accidental por un funcionario del propio Consistorio. Esta solución, aunque transitoria, ha permitido mantener hasta finales de julio la actividad contable y de fiscalización que marca la ley.

Temas

San Andrés del Rabanedo