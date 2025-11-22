Los mensajes de condolencia por los mineros de Villablino y Asturias tiñen de negro las redes El presidente del Gobierno, los líderes autonómicos y otras figuras públicas trasladan su pésame a las familias y amigos de los dos mineros muertos en Cangas

Ana G. Barriada León Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:03 | Actualizado 11:32h. Comenta Compartir

Pésame, dolor y empatía son las palabras que más se repiten en los mensajes de condolencias que llenan las redes sociales en recuerdo de los dos mineros fallecidos en la última tragedia que ha llenado de tristeza las cuencas mineras de León y Asturias.

Las redes sociales vuelven a convertirse en la primera vía para que representantes políticos y figuras públicas trasladen su pésame a los allegados de las dos últimas víctimas de la mina: el asturiano Óscar Díaz y el lacianiego Anilson Soares de Brito, que fallecían en la mina de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, tras un hundimiento la tarde del viernes 21 de noviembre.

Uno de los primeros en mostrar su pésame era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un escueto mensaje trasladaba todo su «cariño para los familiares, amigos y compañeros de los mineros fallecidos en un derrumbe en Cangas del Narcea» así como su «.solidaridad con la familia minera» al tiempo que concluía con un: «Hoy es un día triste para Asturias y para todo el país».

Todo mi cariño para los familiares, amigos y compañeros de los mineros fallecidos en un derrumbe en Cangas del Narcea.



Y toda mi solidaridad con la familia minera.



Hoy es un día triste para Asturias y para todo el país. https://t.co/5Xgp7c80zm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 21, 2025

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresaba también su «profundo dolor» por los trabajadores fallecidos y se mostraba «consternado por el trágico derrumbe» asegurando que «no existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros».

Consternado por el trágico derrumbe en la explotación minera de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea. Nos hemos puesto a disposición del @GobAsturias para ayudar en todo lo que requieran.



No existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores… — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) November 21, 2025

Por su parte, el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, lamentó el fallecimiento del minero leonés y pidió «empatía con quienes están sufriendo la desigualdad». «Lamentablemente, una vez más, en la minería, ese trabajo duro, difícil, precario, hemos vuelto a tener un accidente».

El presidente del Principado, Adrián Barbón, que se desplazaba rápidamente al lugar tras conocer la noticia, se sumaba al sentimiento de dolor «unánime» por la muerte de Óscar Díaz y Anilson Soares, «de Asturias y León, tierras hermanas unidas, una vez más, por el dolor».

Ya han salido de la mina los dos mineros fallecidos. Una vez ellos y sus familias han abandonado la mina, nos vamos todos los demás.



Me sumo al sentimiento de dolor, unánime, por la muerte de Óscar Díaz y Anilson Soares, de Asturias y León, tierras hermanas unidas, una vez más,… pic.twitter.com/e0vdkkENkI — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) November 22, 2025

Recordaba en su mensaje que el jueves mismo la mina «fue objeto de inspección de seguridad y de forma concreta, el lugar donde tuvo lugar el accidente». Concluía su mensaje con un: «Mi corazón se une a los miles de corazones de las cuencas mineras que, una vez más, vemos como el negro carbón se transforma en el negro color del luto por los mineros perdidos».

El secretario provincial del Psoe, Javier Alfonso Cendón, también se mostraba en redes «profundamente consternado por el accidente en el pozo de Cangas del Narcea. Un golpe durísimo para una tierra que conoce mejor que nadie el sacrificio y la dignidad del trabajo minero». Trasladaba su «cariño y respeto» a familiares, amigos y compañeros.

Profundamente consternado por el accidente en el pozo de Cangas del Narcea, en el que han perdido la vida dos mineros, uno de ellos de Laciana (León).



Un golpe durísimo para una tierra que conoce mejor que nadie el sacrificio y la dignidad del trabajo minero.



Mi cariño y todo… — Javier Alfonso Cendón (@alfonsocendon) November 22, 2025

Desde la Diputación de León se suman a las condolencias y mandan su «más sentido pésame para las familias y allegados».

🖤Consternados por las noticias que llegan desde Asturias, donde un accidente en un pozo de Cangas de Narcea deja dos mineros fallecidos, uno de ellos de Laciana.



Nuestro más sentido pésame para las familias y allegados. DEP. pic.twitter.com/SpI2ahzyI7 — Diputación De León (@diputacionleon) November 21, 2025

Un lamento compartido de nuevo en las tierras hermanas de León y Asturias al que nos sumamos.