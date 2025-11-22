leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen compartida por el ILC en señal de luto.

Los mensajes de condolencia por los mineros de Villablino y Asturias tiñen de negro las redes

El presidente del Gobierno, los líderes autonómicos y otras figuras públicas trasladan su pésame a las familias y amigos de los dos mineros muertos en Cangas

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:03

Comenta

Pésame, dolor y empatía son las palabras que más se repiten en los mensajes de condolencias que llenan las redes sociales en recuerdo de los dos mineros fallecidos en la última tragedia que ha llenado de tristeza las cuencas mineras de León y Asturias.

Las redes sociales vuelven a convertirse en la primera vía para que representantes políticos y figuras públicas trasladen su pésame a los allegados de las dos últimas víctimas de la mina: el asturiano Óscar Díaz y el lacianiego Anilson Soares de Brito, que fallecían en la mina de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, tras un hundimiento la tarde del viernes 21 de noviembre.

Noticias relacionadas

El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia de La Escondida

El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia de La Escondida

Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino

Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino

Uno de los primeros en mostrar su pésame era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un escueto mensaje trasladaba todo su «cariño para los familiares, amigos y compañeros de los mineros fallecidos en un derrumbe en Cangas del Narcea» así como su «.solidaridad con la familia minera» al tiempo que concluía con un: «Hoy es un día triste para Asturias y para todo el país».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresaba también su «profundo dolor» por los trabajadores fallecidos y se mostraba «consternado por el trágico derrumbe» asegurando que «no existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros».

Por su parte, el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, lamentó el fallecimiento del minero leonés y pidió «empatía con quienes están sufriendo la desigualdad». «Lamentablemente, una vez más, en la minería, ese trabajo duro, difícil, precario, hemos vuelto a tener un accidente».

El presidente del Principado, Adrián Barbón, que se desplazaba rápidamente al lugar tras conocer la noticia, se sumaba al sentimiento de dolor «unánime» por la muerte de Óscar Díaz y Anilson Soares, «de Asturias y León, tierras hermanas unidas, una vez más, por el dolor».

Recordaba en su mensaje que el jueves mismo la mina «fue objeto de inspección de seguridad y de forma concreta, el lugar donde tuvo lugar el accidente». Concluía su mensaje con un: «Mi corazón se une a los miles de corazones de las cuencas mineras que, una vez más, vemos como el negro carbón se transforma en el negro color del luto por los mineros perdidos».

El secretario provincial del Psoe, Javier Alfonso Cendón, también se mostraba en redes «profundamente consternado por el accidente en el pozo de Cangas del Narcea. Un golpe durísimo para una tierra que conoce mejor que nadie el sacrificio y la dignidad del trabajo minero». Trasladaba su «cariño y respeto» a familiares, amigos y compañeros.

Desde la Diputación de León se suman a las condolencias y mandan su «más sentido pésame para las familias y allegados».

Un lamento compartido de nuevo en las tierras hermanas de León y Asturias al que nos sumamos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino
  2. 2 Una intervención policial con el atropello a un agente y un disparo disuasorio sacude la tarde en Villabalter
  3. 3 Triana Martínez logra su primer permiso de prisión tras 14 denegaciones en tres años
  4. 4 Encuentran semiinconsciente en su vehículo a una mujer desaparecida en el alfoz de León
  5. 5 Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León
  6. 6 El barco leonés que navega con tapa de calamares
  7. 7 Una caravana de coches corta la Inmaculada: «La Nacional parece un patatal»
  8. 8 León avanza en la liberación de la muralla con dos nuevas demoliciones
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10 El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia de La Escondida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los mensajes de condolencia por los mineros de Villablino y Asturias tiñen de negro las redes

Los mensajes de condolencia por los mineros de Villablino y Asturias tiñen de negro las redes