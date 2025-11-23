Anilson Soares, el minero caboverdiano fallecido en Asturias, descansará en Caboalles de Abajo La localidad lacianiega acoge este domingo el entierro del minero que ya perdió a un hermano en 2007 en la tragedia de La Escondida | Deja dos niños huérfanos de padre

Ana G. Barriada León Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:11 | Actualizado 10:54h. Comenta Compartir

Caboalles de Abajo, el pueblo lacianiego donde residía el minero Anilson Soares de Brito, uno de los dos fallecidos en la última tragedia minera de España tras el hundimiento en la mina asturiana de Cangas del Narcea, acoge este domingo el funeral del caboverdiano.

Será a las 16:00 horas cuando los restos mortales del hombre de 42 años acudan a la iglesia parroquial de la localidad para oficiar una misa en su recuerdo después de que prácticamente todo el municipio de Villablino, salpicado una vez más por la desgracia en la mina, haya podido trasladar a la familia de Soares sus condolencias en el tanatorio de San Miguel.

La familia de Anilson sabe desgraciadamente muy bien lo que es perder a alguien en la mina. En 2007, un hermano de Anilson, también minero, perecía en la tragedia de la mina de La Escondida, en la localidad de Caboalles de Arriba. Anilson Soares de Brito, adelanta EL COMERCIO, deja viuda a Lucía Cosmen y huérfanos de padre a dos niños, Manuel y Marco.

El municipio de Villablino decretaba a mediodía del sábado 22 de noviembre dos días de luto oficial en señal de respeto por Anilson y su compañero Óscar Díaz, natural de Cangas del Narcea, de 32 años, que también fallecía en el accidente. Toda la comunidad de Castilla y León así como Asturias ondean también sus banderas a media asta.

Una comarca tocada por la tragedia en un 2025 negro

La comarca de Laciana ha vivido un año trágico. En el mes de marzo, cuatro mineros de la comarca morían en la tragedia de la mina de Cerredo. Iván, Rubén, Jorge y Amadeo eran velados en el polideportivo de la localidad. Junto a ellos moría otro minero leonés, David, natural de Torre del Bierzo. Ahora, en el último accidente minero de España, la comarca lacianiega despide a otro de los suyos.

Una realidad «muy dura», recuerda el alcalde de Villablino, Mario Rivas, consternado junto con el resto de vecinos de las hermanas León y Asturias por una nueva tragedia minera que ha sacudido a España entera.

En el funeral oficiado esta tarde en Caboalles no se espera la presencia de ninguna autoridad provincial ni autonómica. Al que se oficia en Asturias por Óscar sí está previsto que acuda el presidente del Principado.