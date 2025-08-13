Varios jóvenes de León preparan bocadillos porque «la ayuda no llega a todos los afectados por los incendios» En una convocatoria a través de redes sociales piden pan, embutido y agua para ayudar, sobre todo «a quienes están trabajando para acabar con el fuego»

Recogida de alimentos y otros enseres en la plaza de Regla en León, frente a a la catedral.

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:05 | Actualizado 14:22h.

A las muestras de dolor por lo que está ocurriendo en León se suman las de solidaridad, como las de unos grupos de jóvenes que han convocado para recoger alimentos y otros enseres en la capital y también en Astorga y La Bañeza.

«Somos unos grupos de jóvenes que hemos contactado con una asociación de pueblos -Asociación de voluntarios de Ayuda a Necesitados (AVAN)- para hacer la recogida y también se ha prestado muchísima gente para llevarlo hasta allí», comenta David García en la plaza de Regla mientras recoge decenas de barras de pan, embutido, agua y otros elementos para llevar a las zonas más afectadas: «Tenemos gente recogiendo en León, luego en Astorga y en la Bañeza», aunque, en este último lugar varias personas que acudieron «no encontraron a nadie».

Ampliar Varias personas acuden a la convocatoria en La Bañeza pero no encuentran a nadie. Peio garcía

Una convocatoria que se ha realizada a través de redes sociales y que los organizadores repetirán «si es necesario» porque lo «que hace falta es ayudar». Añaden que si sobre se llevará a otra zona donde sea necesario o se donará para que no se pierda nada. También se pueden realizar donaciones en efectivo para completar la compra con lo que sea necesario y ayudar en los costes de transporte y reporte.

David comenta el operativo, que continuará tras una recogida que esperan finalice en torno a las tres de la tarde: «Se hacen los bocadillos, lo recogemos y lo llevamos todo a La Bañeza, y desde ahí hacemos un inventario de todo, repartimos a los pueblos, a los pabellones donde haga falta porque esos los tiene controlados Cruz Roja, pero Guardia Civil, la gente que está allí, los voluntarios, agricultores que están ayudando..., son los que más necesitan esta ayuda. Hay personas a las que no las está llegando nada».

Recuerdan que lo que más necesitan es pan y embutido «para hacer bocadillos, agua también es necesaria. Si la gente viene con bolsas grandes mejor» añade David García.