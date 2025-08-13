leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sube a nivel 1 un incendio declarado en Santa Colomba de Curueño
Recogida de alimentos y otros enseres en la plaza de Regla en León, frente a a la catedral.

Ver 19 fotos
Recogida de alimentos y otros enseres en la plaza de Regla en León, frente a a la catedral. A.P.C.

Varios jóvenes de León preparan bocadillos porque «la ayuda no llega a todos los afectados por los incendios»

En una convocatoria a través de redes sociales piden pan, embutido y agua para ayudar, sobre todo «a quienes están trabajando para acabar con el fuego»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:05

A las muestras de dolor por lo que está ocurriendo en León se suman las de solidaridad, como las de unos grupos de jóvenes que han convocado para recoger alimentos y otros enseres en la capital y también en Astorga y La Bañeza.

«Somos unos grupos de jóvenes que hemos contactado con una asociación de pueblos -Asociación de voluntarios de Ayuda a Necesitados (AVAN)- para hacer la recogida y también se ha prestado muchísima gente para llevarlo hasta allí», comenta David García en la plaza de Regla mientras recoge decenas de barras de pan, embutido, agua y otros elementos para llevar a las zonas más afectadas: «Tenemos gente recogiendo en León, luego en Astorga y en la Bañeza», aunque, en este último lugar varias personas que acudieron «no encontraron a nadie».

Varias personas acuden a la convocatoria en La Bañeza pero no encuentran a nadie. Peio garcía

Una convocatoria que se ha realizada a través de redes sociales y que los organizadores repetirán «si es necesario» porque lo «que hace falta es ayudar». Añaden que si sobre se llevará a otra zona donde sea necesario o se donará para que no se pierda nada. También se pueden realizar donaciones en efectivo para completar la compra con lo que sea necesario y ayudar en los costes de transporte y reporte.

David comenta el operativo, que continuará tras una recogida que esperan finalice en torno a las tres de la tarde: «Se hacen los bocadillos, lo recogemos y lo llevamos todo a La Bañeza, y desde ahí hacemos un inventario de todo, repartimos a los pueblos, a los pabellones donde haga falta porque esos los tiene controlados Cruz Roja, pero Guardia Civil, la gente que está allí, los voluntarios, agricultores que están ayudando..., son los que más necesitan esta ayuda. Hay personas a las que no las está llegando nada».

Noticias relacionadas

Sube a nivel 1 un incendio declarado en Santa Colomba de Curueño

Sube a nivel 1 un incendio declarado en Santa Colomba de Curueño

Estos son los incendios activos en la provincia de León

Estos son los incendios activos en la provincia de León

Cuando el pueblo salva al pueblo: «La gente se cansó de esperar medios y fuimos a por el fuego»

Cuando el pueblo salva al pueblo: «La gente se cansó de esperar medios y fuimos a por el fuego»

Segunda noche consecutiva para los desalojados en La Bañeza: «Va a ser tanto o peor»

Segunda noche consecutiva para los desalojados en La Bañeza: «Va a ser tanto o peor»

Recuerdan que lo que más necesitan es pan y embutido «para hacer bocadillos, agua también es necesaria. Si la gente viene con bolsas grandes mejor» añade David García.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 35 años muerto y dos heridos graves en un incendio forestal en León
  2. 2 Incendio forestal en San Esteban de Nogales: cuando el pueblo salva al pueblo
  3. 3 Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  4. 4 Segunda noche consecutiva para los desalojados en La Bañeza: «Va a ser tanto o peor»
  5. 5 La ruta del Cares, cerrada por riesgo de desprendimientos
  6. 6 El fuego no da tregua en El Bierzo: evacúan Peñalba y las llamas asedian Anllares y El Castro
  7. 7 Un turismo y un camión sufren un fuerte accidente en Puente de Órbigo
  8. 8 Un accidente provoca un incendio en la A-6 a su pasó por León
  9. 9 Mañueco: «En Valladolid no todos somos como Óscar Puente»
  10. 10 Una treintena de pueblos evacuados en la provincia de León por los incendios forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Varios jóvenes de León preparan bocadillos porque «la ayuda no llega a todos los afectados por los incendios»