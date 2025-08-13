Cultural y Ponferradina se unen para ayudar a los afectados por los incendios

Borja Pérez Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:33 Comenta Compartir

El fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Y, cuando se atraviesa un momento como el actual en la provincia de León, con miles de hectáreas arrasadas por unos incendios que no dan tregua, las rivalidades desaparecen para unir fuerzas e ir de la mano hacia el mismo objetivo.

La Cultural y la Ponferradina han publicado un comunicado a través de sus canales oficiales en el que confirman la colaboración entre los dos principales clubes para la organización de un partido amistoso en el que se enfrentarán.

Eso sí, aún se desconoce cuándo y dónde se podría disputar, algo complejo de decidir a causa del inicio de la competición en Segunda División de este mismo fin de semana. Ambos clubes recalcan que «todos los detalles organizativos se irán dando a conocer en los próximos días».

Una lucha conjunta

Este encuentro, según reza el comunicado, se llevará a cabo «con un doble fin». Por un lado, «recaudar fondos para los afectados por los incendios». Por otro, también se busca «rendir homenaje a todos los que estos días se esfuerzan en las labores de extinción».

Ambas instituciones, además, han aprovechado para «mandar un mensaje de ánimo a todas las poblaciones que están sufriendo el impacto del fuego», además de admitir que «trabajan de forma conjunta para prestar su ayuda», dejando claro que no es momento de pensar en otra cosa que no sea cooperar en la lucha contra el fuego.

Pérdidas irreparables

Por otro lado, los clubes no han dejado pasar el fallecimiento de Abel Ramos, el joven bañezano que perdió su vida en la lucha como voluntario contra los incendios en Nogarejas. Tanto Cultural como Deportiva «envian sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido en la lucha contra el fuego en Nogarejas».

Igualmente, las dos entidades «comparten el pesar colectivo de todos los vecinos que ven arder sus montes y propiedades». «La pérdida para todos es irreparable, con golpes tan dolorosos como el que ha sufrido un paraje tan emblemático para el Bierzo y toda la provincia como la mina de oro romana de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad», afirman.

De esta forma, ambos conjuntos unirán sus fuerzas y aprovecharán su masa social para llevar a cabo un evento fructífero para todos que, además de ayudar a nivel de recursos, sirve como ejemplo de lo que se debería hacer en estos sectores para paliar sucesos tal magnitud.