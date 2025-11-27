Tres de cada diez plazas de administrativo de la Junta en León están sin cubrir La Junta de Personal Funcionario de Servicios Periféricos, la de Personal Docente y los Comités de Empresa de la Junta en León se han concentrado frente a la Delegación Territorial para denunciar «un problema estructural que afecta al funcionamiento de la Administración Pública y, en consecuencia, a la ciudadanía»

Alberto P. Castellanos León Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

La unión de los tres principales agentes representativos de los trabajadores y funcionarios de la administración autonómica en León han dado un paso más para mostrar a la ciudadanía lo que consideran «un problema estructural».

La Junta de Personal Funcionario de Servicios Periféricos, la Junta de Personal Docente y los Comités de Empresa de la Junta de Castilla y León en León se han concentrando frente a la Delegación Territorial en León «para denunciar una situación que, lejos de ser puntual o coyuntural, se ha convertido en un problema estructural que afecta gravemente al funcionamiento de la Administración Pública y, en consecuencia, a la ciudadanía», han afirmado sus representantes.

La reivindicación ya viene de atrás, de unos años a esta parte en las que han advertido de la falta de personal: « Esta carencia es especialmente grave en las zonas rurales, donde la escasez de efectivos se une a la dispersión territorial, generando un desamparo administrativo evidente. En muchos centros, los puestos vacantes se acumulan sin que exista una planificación real ni una reposición adecuada».

«Consecuencias claras y muy preocupantes»

«Pero este problema de sobrecarga de trabajo no afecta únicamente a la plantilla, afecta, sobre todo, a la ciudadanía», afirman estos trabajadores y funcionarios de la Junta, «que sufre directamente las consecuencias de una Administración debilitada. Expedientes que se retrasan durante meses, trámites que caducan, gestiones esenciales que no avanzan al ritmo que deberían. Hablamos de procedimientos tan sensibles como la dependencia, con una demora en el cobro de la prestación de siete meses desde la resolución o la gestión de ayudas sociales. No estamos ante simples retrasos, estamos ante situaciones que condicionan la vida de las personas que más necesitan protección. Y mientras tanto, subvenciones, becas, ayudas PAC, cursos de formación, etc.; se demoran sin capacidad de control ni seguimiento adecuado».

Entienden que todo esto «desemboca en un escenario que ya no se puede ocultar. La realidad es que casi el 25 por ciento -en agricultura o el servicio de empleo aún más- del total de las plazas de personal funcionario de la provincia de León están sin cubrir. Lo que produce una atención insuficiente a la ciudadanía, que es quien sostiene y da sentido a los servicios públicos».

En el caso de los grupos C1 y C2, los administrativos, la provincia de León «tiene unos porcentajes alarmantes de puestos vacíos», denuncian. Los datos publicados por la Junta muestran como las plazas sin cubrir se acercan al treinta por ciento, con Agricultura o el Ecyl en porcentajes que rondan o superan la mitad.

«En la Dirección Provincial de Educación la situación es igualmente insostenible sobre todo en las Secciones de Nóminas y de Becas, así como en los Centros Educativos», como explicaba hace unas jornadas el presidente de la JPD de León a Leonoticias.

«Aunque la Secretaría General de la Consejería de Hacienda nos comunica una ocupación de estos grupos superior al 85 por ciento», apuntan desde los manifestantes, «esta ocupación se debe haber producido en Valladolid porque en la última oposición libre de Administrativos se han ofertado 17 plazas en León y 91 Valladolid, y de Auxiliares se han cubierto 40 plazas en León y 133 en Valladolid», critican comparando los datos de la provincia vecina.