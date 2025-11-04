Sustituciones de profesores semanales: León adoptará el 'modelo asturiano' en Educación La consejería de Educación da el paso y comienza a desarrollar este sistema para «agilizar» la cobertura de bajas, pudiendo empezar a funcionar a partir del nuevo año

Era una de las grandes demandas de los sindicatos vinculados a la docencia: la cobertura ágil de las plazas docentes en los centros públicos de la provincia de León. Y la consejería de Educación, si bien es cierto que con años de retraso, parece estar dispuesta a ejecutar un plan para tratar de atajar este problema.

La administración está desarrollando un sistema para la cobertura de bajas docentes en el que se realizan de forma periódica cada semana en busca de agilizar el proceso para los centros y dar más tiempo a los profesores que cubran esas plazas para acceder a las mismas.

Según explica a leonoticias el presidente de la Junta de Personal Docente de León, Javier Ampudia, se han fijado en el modelo de la vecina Asturias para proponer a la Junta un sistema por el que se abra una plataforma para que los interinos soliciten las plazas existentes cada viernes, se adjudiquen el lunes y el martes ya puedan estar en las aulas. Este sistema comenzaría a funcionar el próximo año, nunca antes del mes de enero.

Un proceso más ágil

De esta manera, señala Ampudia, se agilizaría un proceso que, ahora mismo, puede demorarse entre una y dos semanas, al menos, para la cobertura de cada sustitución en los centros de la provincia en un proceso con mucha burocracia y trámites.

Desde que el centro comunica la necesidad de cubrir una vacante, pasan hasta 10 días hasta que el sistema comienza a moverse. Desde el centro se tiene que comunicar esta situación a la Dirección Provincial correspondiente, esta se lo traslada a la consejería de Educación y, una vez la respuesta desde Valladolid es afirmativa – como sucede en prácticamente todos los casos -, se inicia el proceso para cubrir la necesidad con el personal interino.

Este sistema se implementó con los recortes de 2009 y debió vencer en 2019, pero se ha postergado hasta la actualidad, afirma Ampudia, creando situaciones de caos en algunos centros. «El peor año fue hace dos cursos, donde llegamos casi a las 100 plazas sin cubrir en un sólo mes», expone.

De esta manera, y con el mes de enero en el horizonte, en el que podría comenzar a funcionar este nuevo sistema, Educación busca una mejor manera de cubrir las sustituciones en los centros educativos de la provincia.

